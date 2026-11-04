Seo Ye Ji trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị lấy cảm hứng từ vụ án có thật

Seo Ye Ji chính thức xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh mới mang tên Geumwoldo, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng. Đáng chú ý, bộ phim khai thác chất liệu từ một vụ án ăn thịt người có thật trong lịch sử Triều Tiên, kết hợp yếu tố kinh dị và thần thoại ma cà rồng mang màu sắc Hàn Quốc.

Ngày 4/11, công ty quản lý B.Wave Entertainment xác nhận Seo Ye Ji sẽ tham gia bộ phim Geumwoldo (tên phiên âm), đồng thời đảm nhận vai nữ chính Kim Ji Hoo. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, bởi đây là dự án điện ảnh mới của nữ diễn viên sau một khoảng thời gian không xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Geumwoldo lấy cảm hứng từ một vụ án ăn thịt người từng được ghi chép trong Thực lục triều đại Joseon (Veritable Records of the Joseon Dynasty). Phim lấy bối cảnh một hòn đảo hẻo lánh của Hàn Quốc, nơi có một cộng đồng dân cư sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Tại đây, hàng loạt sự kiện kỳ bí liên tiếp xảy ra, kéo theo những bí mật dần được hé lộ.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở cách khai thác hình tượng ma cà rồng theo hướng đậm chất văn hóa Hàn Quốc, thay vì đi theo những mô típ quen thuộc của dòng phim phương Tây. Việc kết hợp yếu tố lịch sử, truyền thuyết và kinh dị được kỳ vọng tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.

Đứng sau dự án là đạo diễn Baek Dong Hoon, người từng thực hiện Le Grand Chef 2: Kimchi Battle. Với chất liệu được lấy cảm hứng từ những ghi chép lịch sử có thật, Geumwoldo được kỳ vọng mang đến câu chuyện vừa bí ẩn vừa có chiều sâu tâm lý.

Trong phim, Seo Ye Ji hóa thân thành Kim Ji Hoo, một người phụ nữ bất ngờ bị cuốn vào những biến cố liên quan đến số phận của chính mình. Sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ, cô quyết định tìm đến hòn đảo Geumwoldo xa xôi. Tại đây, Kim Ji Hoo bắt đầu điều tra hàng loạt sự việc bất thường và từng bước khám phá sự thật ẩn giấu phía sau.

Nhân vật của Seo Ye Ji không đơn thuần là người đi tìm lời giải cho những bí ẩn trên đảo. Cô còn phải đối diện với những thay đổi trong tâm lý khi đặt chân đến một môi trường xa lạ, nơi mọi thứ dường như đều chứa đựng những điều bất thường. Quá trình chuyển biến nội tâm của Kim Ji Hoo được xem là một trong những yếu tố quan trọng dẫn dắt mạch truyện.

Với vai diễn này, Seo Ye Ji được kỳ vọng thể hiện khả năng diễn xuất tâm lý, đặc biệt trong hành trình khám phá những bí mật ngày càng phức tạp. Sự trở lại của nữ diễn viên trong một tác phẩm mang màu sắc kinh dị cũng là điểm đáng chú ý đối với những khán giả từng theo dõi sự nghiệp của cô.

Theo kế hoạch, Geumwoldo sẽ bắt đầu ghi hình vào giữa tháng 11/2026 và dự kiến ra rạp trong năm 2027. Hiện những thông tin chi tiết về dàn diễn viên còn lại cũng như lịch phát hành cụ thể chưa được công bố.