Gả Kim Thoa khép lại hành trình, nhân vật Lưu Sóc gây tiếc nuối

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã chính thức đi đến hồi kết vào ngày 3/11 trên nền tảng Youku. Sau hàng loạt âm mưu tranh quyền đoạt vị, Ngụy Nhiêu cuối cùng được sắc phong làm Hộ quốc trưởng công chúa, còn Lục Trạc trở về sau màn giả chết và cùng nàng hóa giải những hiểu lầm. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ của cặp đôi chính không thể che lấp bi kịch xảy đến với Lưu Sóc - nhân vật có số phận khiến nhiều người xem day dứt.

Ở những diễn biến cuối, Thái tử Lưu Thú liên kết với Hàn Liêu phát động binh biến, âm mưu chiếm đoạt quyền lực và ép Ngụy Nhiêu phải khuất phục. Trong thời khắc nguy hiểm, Lục Trạc bất ngờ xuất hiện sau màn giả chết, trực tiếp ra tay tiêu diệt Hàn Liêu. Âm mưu phản loạn bị dập tắt, Lưu Thú bị phế truất, giáng làm thứ dân và ban chết. Những kẻ đứng sau hàng loạt biến cố cũng lần lượt phải trả giá.

Điền Hi Vi trong vai Ngụy Nhiêu.

Sau khi lập công bình định biến loạn, Ngụy Nhiêu được phong Hộ quốc trưởng công chúa. Nàng và Lục Trạc hóa giải những khúc mắc, tổ chức lại hôn lễ bằng chiếc trâm vàng ngự ban. Trải qua nhiều lần chia ly, hiểu lầm và đối diện sinh tử, cả hai cuối cùng có thể lựa chọn cuộc sống bên nhau thay vì tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

Tưởng rằng mọi sóng gió đã kết thúc, bộ phim tiếp tục tạo cú chuyển bất ngờ khi hé lộ số phận của Lưu Sóc, do Chu Lịch Kiệt thủ vai. Là con trai của Chu Phù, Lưu Sóc cuối cùng được đưa lên ngai vàng, kết hôn với Hồng Tuyến - em gái kết nghĩa của Ngụy Nhiêu. Thế nhưng, cuộc sống của vị tân đế không kéo dài như kỳ vọng. Chỉ ba năm sau khi đăng cơ, Lưu Sóc bị phế Thái tử giăng bẫy trong một chuyến đi săn. Anh ngã ngựa, bị thú dữ tấn công và qua đời vì mất máu quá nhiều.

Cái chết của Lưu Sóc khiến khán giả tiếc nuối.

Cái chết của Lưu Sóc trở thành một trong những tình tiết gây tiếc nuối nhất ở hồi kết. Nhân vật vừa bước lên vị trí cao nhất, tưởng chừng có thể bắt đầu cuộc sống mới bên người mình yêu, nhưng lại nhanh chóng mất mạng bởi những âm mưu chính trị chưa thực sự chấm dứt. Bi kịch càng khiến người xem xót xa khi Hồng Tuyến đang mang thai con của anh. Đứa trẻ chưa chào đời đã mất cha, còn người mẹ phải đối diện với tương lai nhiều bất định.

Sau biến cố, Hồng Tuyến tiết lộ chuyện mang thai với Ngụy Nhiêu. Đứa trẻ trở thành người thừa kế có khả năng duy trì huyết thống hoàng gia, đồng thời là hy vọng để ổn định triều cục. Ngụy Nhiêu phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm, đứng ra đón tiếp các chư hầu và xử lý tình hình chính sự với thân phận Hộ quốc trưởng công chúa.

Trên mạng xã hội, kết thúc của Gả Kim Thoa nhận được những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả tiếc nuối vì Lưu Sóc chỉ có ba năm làm hoàng đế, trong khi những người khác đánh giá cao cách bộ phim không lựa chọn kết thúc viên mãn cho tất cả nhân vật. Đặc biệt, việc câu chuyện dừng lại khi Ngụy Nhiêu bắt đầu nắm quyền khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của triều đình và số phận đứa trẻ trong bụng Hồng Tuyến.

Hồng Tuyến mang thai con của Lưu Sóc.

Với cái kết đan xen giữa đoàn tụ và mất mát, Gả Kim Thoa khép lại hành trình của Ngụy Nhiêu nhưng vẫn để ngỏ nhiều câu chuyện phía sau. Trong đó, Lưu Sóc là nhân vật để lại nhiều dư âm khi vừa chạm đến ngai vàng đã phải kết thúc cuộc đời trong một âm mưu tranh quyền.