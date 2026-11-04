Nữ MC của VTV đắt show bậc nhất các chương trình 'concert quốc gia' là ai?

2025 - 2026 là mốc thời gian đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong đời sống âm nhạc nước nhà với sự bùng nổ của các “concert quốc gia”. Là sự tổng hoà giữa ký ức lịch sử, công nghệ và “điểm chạm” cảm xúc đại chúng, mỗi chương trình concert thu hút từ 20.000 đến 50.000 khán giả, tạo nên sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

Một trong những mảnh ghép quan trọng của các “concert quốc gia” chính là MC - nhân tố truyền đạt, tạo cầu nối và dẫn dắt cảm xúc cho khán giả. Với những chương trình lớn, mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, vai trò này được đảm nhiệm bởi các MC nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh, được nhiều khán giả biết đến.

Liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn, từ đại nhạc hội V-concert, V-fest, đến concert Thanh Xuân, concert Tổ quốc trong tim mùa 2… và mới đây nhất là concert Tự hào là người Việt Nam, MC Phí Linh đã có nhiều lần đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tại các chương trình nghệ thuật chính luận lớn.

MC Phí Linh trên sân khấu concert Tổ quốc trong tim mùa 2, được tổ chức tại TPHCM. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với báo VietNamNet, MC Phí Linh cho biết, mỗi “concert quốc gia” cô tham gia là một niềm tự hào đi kèm với ý thức trách nhiệm cao về vai trò của mình trong từng chương trình. Điều tuyệt vời nhất và cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt ở các “concert quốc gia” chính là nguồn năng lượng bùng nổ của khán giả. Nhưng có thể vừa hoàn thành tốt vai trò của MC, vừa được tận hưởng và đắm chìm trọn vẹn giữa hàng vạn người cũng là thử thách rất lớn.

“Trước mỗi chương trình, tôi luôn cố gắng chuẩn bị chỉn chu nhất từ thể lực, nội dung lời dẫn đến ngoại hình khi xuất hiện. Nhiều khi tôi phải chuẩn bị trước cả tháng để đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất. Và trong những sự chuẩn bị ấy, tôi luôn nghĩ: Mình mang được gì tới cho khán giả và sẽ để lại nơi đây điều gì?

Dù quá trình ấy chưa bao giờ dễ dàng, nhưng thật may mắn là nguồn năng lượng cống hiến và tình yêu của tôi với công việc chưa bao giờ vơi cạn nên tôi tin khán giả cũng sẽ cảm nhận được năng lượng của mình. Và từ năng lượng đó, sẽ tạo nên sự kết nối rất thật giữa người dẫn trên sân khấu và khán giả - cùng cộng hưởng với nhau tạo nên thành công cho chương trình”, MC Phí Linh chia sẻ.

MC Phí Linh được khán giả dành nhiều lời khen vì sự ứng biến thông minh, chuyên nghiệp, khuấy động tốt bầu không khí tại các concert. Ảnh: NVCC

Từng dẫn dắt rất nhiều thể loại chương trình khác nhau nhưng với MC Phí Linh cảm xúc khi dẫn các chương trình “concert quốc gia” luôn rất khác biệt. Ở đó, không còn là sự toả sáng cá nhân của MC, giây phút khi những âm thanh hào hùng vang lên giữa biển người cùng nhau hướng về một phía, cùng ca một khúc ca về đất nước, về những “mất mát hy sinh chịu đựng khổ đau”, về “trời thu xanh mãi trên đầu” cảm giác tự hào tràn ngập tâm trí khi nữ MC được làm một nhịp cầu kết nối những giá trị thiêng liêng của đất nước với trái tim hàng vạn người Việt Nam.

“Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là một lần yêu hơn quê hương đất nước mình, yêu hơn con người Việt Nam mình, tôi hạnh phúc vì thấy mình đã sống hết mình cho những rung động ấy”, nữ MC trải lòng.

Mỗi concert với MC Phí Linh vừa là thử thách nhưng cũng là những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Ảnh: NVCC

MC Phí Linh - tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh từng khi đoạt Á quân cuộc thi Cầu Vồng 2009. Cô hiện là một trong những MC nổi bật, dẫn dắt nhiều chương trình gameshow của Đài Truyền hình Việt Nam như Lời tự sự, Cà phê sáng với VTV3, Muôn màu showbiz, Điều nhỏ bé kỳ diệu, Điểm hẹn tài năng, Chuyến xe âm nhạc xanh, Tân binh toàn năng, Giọng hát Việt nhí, Thần tượng Bolero, Cặp đôi hoàn hảo, King of rap..,

Không chỉ tạo dấu ấn trong công việc, MC Phí Linh còn may mắn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với BTV Lê Hoàng Linh - người đứng sau thành công của nhiều chương trình nổi tiếng của VTV như: Gala Ngày trở về, Talk Vietnam... Cặp đôi có với nhau một cô con gái đáng yêu.