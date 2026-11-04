Triệu Lệ Dĩnh đón tin vui ở tuổi 39 giữa ồn ào tái hôn với đạo diễn nổi tiếng

Ban tổ chức Hội nghị đầu tư và phát triển dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ 8 chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vị trí giám khảo chính của hạng mục trọng tâm. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên có thêm một dấu mốc đáng kể trong sự nghiệp ở tuổi 39.

Theo thông báo được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh sẽ cùng đạo diễn Hoàng Kiến Tân và nữ diễn viên Diêm Ni tham gia hội đồng giám khảo. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Triệu Lệ Dĩnh được công bố đảm nhận vai trò giám khảo chính tại Hội nghị đầu tư và phát triển dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ 8.

Đây không đơn thuần là hoạt động trao giải hay sự kiện quảng bá dành cho nghệ sĩ. Hội nghị Kim Kê là nơi các nhà làm phim giới thiệu dự án đang phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp cận nguồn lực sản xuất. Hội đồng giám khảo sẽ trực tiếp đánh giá các ý tưởng, kịch bản và tiềm năng của những tác phẩm được lựa chọn.

Việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong đội ngũ giám khảo chính được xem là bước tiến đáng chú ý, bởi cô vốn nổi tiếng với tư cách diễn viên truyền hình. Nay, nữ diễn viên có cơ hội đóng góp góc nhìn nghề nghiệp vào quá trình phát hiện và hỗ trợ thế hệ nhà làm phim mới.

Thông tin này xuất hiện trong thời điểm Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm của những lời đồn liên quan đến chuyện tình cảm.

Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ, từ hoạt động nghệ thuật đến những đồn đoán đời tư.

Năm 2025, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận, người hợp tác với cô trong bộ phim Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Những lần cả hai xuất hiện cùng nhau để quảng bá tác phẩm, cộng thêm hình ảnh do giới săn tin công bố, khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán về mối quan hệ ngoài đời.

Thậm chí, một số tài khoản còn lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái hôn. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào xác nhận nữ diễn viên đã kết hôn hoặc có kế hoạch tổ chức đám cưới với đạo diễn Triệu Đức Dận.

Trước những đồn đoán, Triệu Lệ Dĩnh từng có phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Dù vậy, cô không công bố thêm thông tin cụ thể về mối quan hệ với vị đạo diễn. Vì thế, những câu chuyện liên quan đến việc tái hôn vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Triệu Lệ Dĩnh từng vướng tin đồn tái hôn với đạo diễn Triệu Đức Dận, song cả hai chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn năm 2018, đón con trai vào năm 2019 rồi thông báo ly hôn tháng 4/2021. Hai nghệ sĩ cho biết sẽ cùng chăm sóc con sau khi chia tay. Những lần xuất hiện liên quan đến việc đưa đón con về sau cũng từng khiến họ vướng nghi vấn tái hợp, nhưng chưa có xác nhận nào về chuyện nối lại hôn nhân.

Trái với những thông tin chưa được kiểm chứng về đời tư, thành tích nghệ thuật của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây có nhiều dấu ấn rõ ràng.

Từng nổi tiếng nhờ Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hướng sang các nhân vật có chiều sâu tâm lý và bối cảnh xã hội đa dạng. Vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Phi Thiên.

Triệu Lệ Dĩnh từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua những tác phẩm nổi bật như Gió Thổi Bán Hạ và Điều Thứ 20.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất qua Điều Thứ 20. Trong phim, cô hóa thân thành Hác Tú Bình, người mẹ khiếm thính tìm cách bảo vệ gia đình. Vai diễn mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Bách Hoa năm 2024.

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn mở rộng hoạt động phía sau máy quay. Cô từng đảm nhận vai trò giám chế trong Dữ Phượng Hành, đồng thời tham gia sản xuất những dự án như Hướng Dương Hoa và Tại Nhân Gian. Những trải nghiệm này giúp nữ diễn viên tiếp cận công việc sáng tạo từ góc độ rộng hơn thay vì chỉ tập trung thể hiện nhân vật.

Đáng chú ý, Tâm Sự Của Kiều Nghiên, bộ phim từng khiến cô vướng tin đồn với đạo diễn Triệu Đức Dận, cũng đánh dấu nỗ lực phát triển sự nghiệp điện ảnh. Tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2024, mở rộng cơ hội để Triệu Lệ Dĩnh tiếp cận những dự án mang tính nghệ thuật.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ghi dấu ấn khi mở rộng vai trò từ diễn viên sang hoạt động sản xuất và đánh giá dự án điện ảnh.

Việc được mời làm giám khảo chính tại Kim Kê tiếp tục cho thấy sự ghi nhận dành cho quá trình phát triển nghề nghiệp của nữ diễn viên. Trong khi những câu chuyện tình cảm vẫn chưa có thông tin xác thực, vai trò mới của Triệu Lệ Dĩnh đã được ban tổ chức chính thức công bố và trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp của cô ở tuổi 39.