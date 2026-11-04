Nữ Phó Viện trưởng sinh năm 1982 phải bán 3 biệt thự và căn hộ để trả nợ ngân hàng

Sau thời gian dài giữ kín những khó khăn về tài chính, Phi Thanh Vân mới đây đã có những chia sẻ khá chi tiết với Gia đình và Xã hội về giai đoạn chật vật khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo nữ nghệ sĩ, trước khi dịch bệnh bùng phát, cô có đội xe gồm 8 chiếc để kinh doanh dịch vụ cho thuê. Bên cạnh đó, cô còn đầu tư bất động sản và sử dụng vốn vay ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh. Đây là thời điểm những công việc đầu tư mang lại nguồn thu tương đối ổn định.

Tuy nhiên, đại dịch bất ngờ khiến mọi thứ đảo lộn. Hoạt động cho thuê xe gần như đình trệ, những tài sản từng tạo ra dòng tiền không còn vận hành như trước, trong khi các khoản vay ngân hàng vẫn đến hạn thanh toán. Trước tình thế đó, Phi Thanh Vân buộc phải bán xe để thu hồi vốn, đồng thời thanh toán những nghĩa vụ tài chính.

Phi Thanh Vân tiết lộ đã phải bán một biệt thự tại TP.HCM, hai căn hộ và nhiều xe ô tô để giải quyết các khoản vay ngân hàng.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ tiết lộ cô còn phải bán một biệt thự tại Bình Chánh, TP.HCM và hai căn hộ có diện tích hai phòng ngủ để xử lý nợ ngân hàng. Đây là quyết định không dễ dàng, bởi bất động sản vốn là tài sản có giá trị lớn, đồng thời từng được cô kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu lâu dài. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dòng tiền bị gián đoạn, việc cơ cấu lại tài sản trở thành lựa chọn cần thiết để tránh áp lực tài chính kéo dài.

Nhìn lại biến cố, Phi Thanh Vân cho biết cô rút ra nhiều bài học về quản trị rủi ro, sử dụng vốn vay và chuẩn bị nguồn tiền dự phòng. Sau giai đoạn khó khăn, cô ưu tiên giải quyết các nghĩa vụ tài chính. Đến nay, những khoản nợ ngân hàng nói trên đã được xử lý xong.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh và tạo được dấu ấn với khán giả qua vai Phương Trinh trong bộ phim truyền hình đình đám một thời Cô gái xấu xí. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi và Trúng số.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh, sản xuất phim và các chương trình xã hội. Tháng 6/2025, cô tiếp tục có bước tiến mới khi được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh và hoạt động văn hóa. Dự án phim Tham vọng thượng lưu cùng kế hoạch tổ chức một cuộc thi sắc đẹp cũng nằm trong số những công việc đang được cô quan tâm triển khai.

Phi Thanh Vân công khai mối quan hệ với doanh nhân Trần Chí Phú.

Về chuyện tình cảm, cuối năm 2024, Phi Thanh Vân công khai mối quan hệ với doanh nhân Trần Chí Phú, quê Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn và có một con trai.

Doanh nhân Trần Chí Phú hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời kinh doanh và điều hành cơ sở chế biến đá. Phi Thanh Vân dành nhiều lời có cánh khi nói về bạn trai, cho biết anh là người giản dị, có trách nhiệm và luôn quan tâm đến cô cũng như con trai riêng.

Chuyện tình của cả hai từng gây chú ý khi Phi Thanh Vân thông báo dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó liên tục được điều chỉnh do công việc của hai người. Đến nay, cặp đôi tiếp tục thống nhất lùi hôn lễ sang năm 2027.

Phi Thanh Vân cho biết cô muốn có khoảng 5-6 tháng để chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại, dự kiến đón khoảng 500 khách mời. Bạn trai cũng được mô tả là người thấu hiểu, không gây áp lực về chuyện kết hôn.