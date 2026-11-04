Nữ rapper đình đám làng Rap Việt 'đốt cháy' sân khấu 'Wings Up 2026: Vĩnh Ân'

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Đêm nhạc hội Wings Up 2026: Vĩnh Ân - chương trình thường niên do Khoa Xã hội học và Phát triển tổ chức đã trở thành sự kiện thu hút đông đảo tân sinh viên khóa 46, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ là dịp thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đêm hội còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối dành cho các bạn sinh viên.

Tại đêm nhạc hội, xuất hiện trên sân khấu cạnh các khách mời khác như Pixel Neko, It’s CHARLES.,sự góp mặt của nữ nghệ sĩ khách mời Kimmese đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý, thu hút sự quan tâm từ đông đảo các khán giả có mặt tại hội trường. Ngay từ khi xuất hiện, nữ rapper đã gây ấn tượng bởi phong thái trình diễn phóng khoáng và đậm màu Hiphop.

Nữ nghệ sĩ Kimmese.

Mở đầu phần trình diễn, Kimmese lựa chọn ca khúc “Trong Lòng Thủ Đô” mang đến sự giao thoa giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và cổ điển. Ca khúc không chỉ khẳng định màu sắc nghệ thuật khác biệt của nữ nghệ sĩ mà còn tạo nên bầu không khí sôi nổi tại Hội trường lớn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nữ nghệ sĩ Kimmese chinh phục khán giả bằng chất giọng và phong cách âm nhạc đặc trưng. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối chương trình, ca khúc ngọt ngào “Real Love” đã đưa người nghe đến với một cá tính âm nhạc đối lập, thể hiện sự linh hoạt trong phong cách của nữ rapper. Khép lại phần trình diễn của mình, bản hit “Loving you sunny” đã được vang lên tại sân khấu Wings Up 2026: Vĩnh Ân. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Sức nóng từ sân khấu được tiếp nối bởi sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh những giây phút hòa mình cùng âm nhạc, Kimmese còn để lại ấn tượng bằng màn tương tác tự nhiên giữa nữ nghệ sỹ và các bạn sinh viên. Khoảnh khắc đáng yêu đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ với khán giả, tạo nên bầu không khí thân mật nhưng không kém phần náo nhiệt.

Kimmese và màn tương tác đáng yêu cùng khán giả tại Wings Up 2026. (Ảnh: BTC)

Là một người yêu thích âm nhạc Việt, bạn Quách Hương Giang, sinh viên lớp Báo mạng điện tử A1K46 bày tỏ: “Mình khá bất ngờ và hào hứng khi được chứng kiến Kimmese trở lại sân khấu. Được nghe chị trình diễn trực tiếp sau một thời gian dài khiến mình có nhiều cảm xúc khó tả.”

Màn trình diễn của Kimmese cùng các nghệ sĩ khách mời trong đêm nhạc đã khép lại với nhiều dấu ấn, không chỉ bởi màu sắc âm nhạc cá tính mà còn qua sự kết nối gần gũi với khán giả. Những giai điệu và khoảnh khắc đáng nhớ tại Wings Up 2026: Vĩnh Ân tiếp tục để lại dư âm trong lòng người hâm mộ, góp phần làm nên một đêm nhạc hội trọn vẹn.