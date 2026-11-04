Frozen 3 mở đầu bằng đám cưới của Anna

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ thương hiệu hoạt hình Frozen cuối cùng cũng được biết thêm những tình tiết quan trọng của phần phim thứ ba. Theo Collider, Frozen 3 sẽ mở đầu bằng đám cưới của Anna và Kristoff, đánh dấu bước ngoặt trong chuyện tình của cặp đôi được khán giả yêu mến suốt hơn một thập kỷ.

Thông tin được Jared Bush, Giám đốc sáng tạo của Walt Disney Animation Studios, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim SCAD Savannah. Ông xác nhận câu chuyện của Frozen 3 diễn ra không lâu sau những sự kiện ở phần hai, khi Kristoff cuối cùng đã cầu hôn Anna sau nhiều lần lúng túng tìm cơ hội bày tỏ tình cảm.

Frozen 3 gây chú ý khi Disney hé lộ đám cưới của Anna và Kristoff sẽ xuất hiện ngay đầu phim. Ảnh: Disney.

Thay vì tiếp tục kéo dài chuyện tình của hai nhân vật, Disney quyết định đưa đám cưới vào ngay phần mở đầu. Tuy nhiên, khoảng thời gian chính xác giữa hai bộ phim vẫn được giữ kín và sẽ chỉ được giải đáp khi tác phẩm chính thức ra mắt.

Đây được xem là một trong những chi tiết đáng mong chờ nhất của Frozen 3. Trong phần phim năm 2019, chuyện tình Anna và Kristoff phát triển song song với hành trình khám phá nguồn gốc sức mạnh của Elsa. Sau nhiều thử thách, Anna trở thành nữ hoàng Arendelle, còn Elsa lựa chọn cuộc sống gắn bó với khu rừng phép thuật.

Đám cưới không đơn thuần là cái kết đẹp cho một mối tình, mà còn mở ra giai đoạn mới trong cuộc sống của Anna. Từ một nàng công chúa luôn tìm kiếm tình yêu và sự gắn kết gia đình, cô giờ đây phải cân bằng trách nhiệm của người đứng đầu vương quốc với cuộc sống hôn nhân.

Anna và Kristoff chuẩn bị bước sang chương mới trong chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của thương hiệu Frozen. Ảnh: Disney.

Bên cạnh tình tiết gây chú ý, Disney cũng đang chuẩn bị loạt ca khúc mới cho bộ phim. Jared Bush cho biết bộ đôi nhạc sĩ Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez đã sáng tác khoảng năm bài hát, trong đó một ca khúc sẽ xuất hiện tại đám cưới của Anna và Kristoff.

Hai nhạc sĩ từng đứng sau thành công của bản hit Let It Go, ca khúc gắn liền với hình tượng Elsa và góp phần đưa Frozen trở thành hiện tượng toàn cầu. Họ cũng tiếp tục tạo dấu ấn với Into the Unknown trong phần phim thứ hai.

Theo Jared Bush, ê kíp hiện thực hiện một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất của bộ phim. Ông đặc biệt đánh giá cao bài hát gắn với lễ cưới, nhưng chưa tiết lộ tên gọi cũng như nội dung cụ thể.

Elsa được dự báo sẽ đối mặt với thử thách lớn khi Frozen 3 xuất hiện nhân vật phản diện có sức mạnh vượt trội. Ảnh: Disney.

Đáng chú ý, Frozen 3 còn đưa vào câu chuyện một nhân vật phản diện hoàn toàn mới. Jared Bush tiết lộ đối thủ lần này có thể sở hữu sức mạnh vượt cả Elsa, nữ hoàng băng giá vốn được xem là một trong những nhân vật quyền năng nhất thế giới hoạt hình Disney.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự tò mò bởi Elsa đã trải qua hành trình phát triển sức mạnh đáng kể trong hai phần trước. Việc xuất hiện một đối thủ có khả năng vượt qua cô hứa hẹn tạo nên những thử thách lớn hơn cho hai chị em Anna và Elsa.

Tuy nhiên, danh tính, xuất thân và mục đích của nhân vật phản diện vẫn chưa được công bố đầy đủ. Jared Bush cho biết ê kíp đã thực hiện nhiều buổi thu âm cho nhân vật này, nhưng chưa tiết lộ diễn viên đảm nhận phần lồng tiếng.

Danh tính và năng lực thực sự của nhân vật phản diện mới trong Frozen 3 vẫn được Disney giữ kín. Ảnh: Disney.

Ngoài cuộc phiêu lưu của hai chị em, nhân vật người tuyết Olaf cũng được mở rộng câu chuyện tình cảm. Những thông tin Disney công bố trước đó cho thấy Olaf sẽ có mối tình đầu với một nhân vật tên Samantha, mang đến màu sắc hài hước và lãng mạn cho phần phim mới.

Dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc tiếp tục trở lại, gồm Kristen Bell trong vai Anna, Idina Menzel đảm nhận Elsa, Jonathan Groff lồng tiếng Kristoff và Josh Gad tiếp tục thể hiện Olaf. Jennifer Lee, người góp phần tạo nên thành công của hai phần trước, cũng tham gia chỉ đạo sáng tạo cho dự án.

Disney đồng thời đang phát triển Frozen 4, nhưng hãng không muốn biến phần ba thành tác phẩm chỉ có nhiệm vụ mở đường cho phần tiếp theo. Theo Jared Bush, mục tiêu là xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh, đủ sức mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Ra mắt lần đầu năm 2013, Frozen thu về khoảng 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, trong khi Frozen 2 tiếp tục đạt khoảng 1,45 tỷ USD. Thành công của hai phần phim khiến thương hiệu trở thành một trong những tài sản hoạt hình quan trọng nhất của Disney.

Frozen 3 dự kiến ra rạp vào tháng 11/2027, tiếp nối thành công của hai phần phim hoạt hình đình đám. Ảnh: Disney.

Frozen 3 dự kiến ra rạp Bắc Mỹ vào ngày 24/11/2027. Với đám cưới của Anna và Kristoff, những ca khúc mới cùng sự xuất hiện của phản diện bí ẩn, phần phim thứ ba đang mở ra một chương tiếp theo đáng chú ý cho thế giới Arendelle.