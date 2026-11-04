Đảo Bé Lý Sơn - Câu chuyện biển khơi được kể từ trái tim người trẻ

Khởi nghiệp bằng "vốn liếng quê nhà"

Giữa biển trời, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) - hiện lên với sắc xanh đặc trưng màu ngọc bích. Dù chỉ rộng khoảng 1 km² nhưng đảo Bé mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, vách đá núi lửa kỳ thú và cuộc sống bình dị của cư dân miền đảo.

Đảo Bé nhìn từ trên cao. (Ảnh: Minh Thu)

Trên hòn đảo ấy, Đặng Sâm (33 tuổi), tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, bỏ lại những năm tháng mưu sinh nơi thị thành, dời TP. Hồ Chí Minh, trở về khởi nghiệp.

Không chọn con đường làm du lịch theo lối mòn, Sâm chọn biến những điều bình dị vốn gắn với cuộc sống của người dân đảo thành những trải nghiệm dành cho du khách. Với số vốn tích cóp và vay mượn người thân, anh đầu tư khoảng 200 triệu đồng để dựng lên một homestay nhà sàn gỗ mộc mạc, lợp mái thân thiện với môi trường, được tô điểm bởi những gam màu trẻ trung.

Năm 2019, Đặng Sâm trở về quê làm "du lịch bụi. (Ảnh: Đặng Sâm)

Căn nhà nhỏ xinh nằm sát bờ biển không chỉ là nơi dừng chân của du khách nghỉ dưỡng, mà còn mở ra không gian giúp con người giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên.

Đặc biệt, để tôn vinh địa chất độc đáo của hòn đảo, Sâm cùng ông ngoại đã tự tay làm một cây cầu gỗ mộc mạc vươn ra sát cụm đá núi lửa, trở thành điểm check-in lý tưởng để du khách có thể đứng giữa biển trời, nghe tiếng sóng vỗ dưới chân và ngắm những lớp đá địa chất đã trải dài qua biến thiên thời gian.

Sâm đưa nhóm du khách đi soi cua, bắt còng dọc theo bãi biển đảo Lý Sơn. (Ảnh: Minh Thu)

Chiếc cầu gỗ do Sâm và ông ngoại làm nối từ bờ ra cụm đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm mang lại những bức ảnh đẹp cho du khách. (Ảnh: Minh Thu)

Những tour trải nghiệm độc đáo tại đảo Bé

Đảo Bé sở hữu hệ sinh thái và cảnh quan địa chất vô cùng quý giá. Phía bên phải ngôi nhà của gia đình Sâm là thắng cảnh Hòn Đụn với những vách đá dựng đứng vươn mình ra biển; phía bên kia là khu vực Mom Tàu với các trầm tích núi lửa qua hàng triệu năm kiến tạo thành muôn hình vạn trạng.

Sâm vào bếp nấu bữa ăn phục vụ du khách. (Ảnh: Đặng Sâm)

"Đảo Bé có diện tích nhỏ nhưng thiên nhiên rất đặc biệt. Tôi muốn du khách về đây không chỉ để tắm biển mà còn được trải nghiệm, khám phá và hiểu hơn về những giá trị nguyên bản của quê hương," Sâm chia sẻ.

Chính từ tư duy ấy, những hoạt động thường nhật của người dân miền biển đã được anh khéo léo chuyển hóa thành sản phẩm du lịch độc đáo, đưa du khách chạm đến nhịp sống thật của đảo.

San hô ở đảo Bé. (Ảnh: Minh Thu)

Đến với đảo Bé cùng Đặng Sâm, du khách sẽ được tạm quên đi những lịch trình tham quan rập khuôn để bước vào một hành trình đầy ắp cảm xúc qua từng thời điểm trong ngày:

Bình minh thả lưới: Khi những vệt nắng đầu tiên nhuộm vàng mặt biển, du khách theo thuyền hoặc men theo bờ biển cùng ngư dân thả lưới bắt cá, thưởng thức thành quả tươi rói ngay trong những bữa ăn dân dã đậm vị muối mặn miền khơi.

Một góc ở đảo Bé. (Ảnh: Minh Thu)

Hoàng hôn lặn ngắm san hô: Khi chiều buông xuống, làn nước trong veo như mở ra thế giới dưới đáy biển với những rạn san hô rực rỡ sắc màu, mang lại cảm giác kỳ diệu như bước vào câu chuyện cổ tích.

Đêm soi cua, bắt còng: Khi đảo Bé chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, Sâm cầm đèn pin dẫn du khách dạo bước dọc bãi cát, soi qua từng khe đá núi lửa để tìm bắt cua dẹt, còng gió - những "nhân vật" đặc biệt ở đảo Bé.

Du khách tắm biển ở thắng cảnh bãi Sau, đảo Bé. (Ảnh: Minh Thu)

Anh Trần Thành, một du khách đến từ TP.HCM, hào hứng chia sẻ: "Đây là chuyến du lịch trải nghiệm biển đảo tuyệt vời nhất của tôi. Ngoài những trải nghiệm độc đáo, sự nhiệt tình và nụ cười thân thiện, mến khách của anh Sâm là một ấn tượng đẹp trong lòng tôi".

Và cách thể hiện trách nhiệm của người trẻ

Không dừng lại ở việc làm mới các tour trải nghiệm, điều đáng quý nhất ở Đặng Sâm chính là ý thức bảo vệ môi trường. Anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động du khách và người dân hạn chế sử dụng túi nilon, giảm thiểu rác thải nhựa để gìn giữ các rạn san hô và môi trường sống của rùa biển. Cùng với nhóm bạn trẻ trên đảo, Sâm thường xuyên tổ chức các chiến dịch làm sạch bãi biển, giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ vốn có cho đảo Bé.

Thắng cảnh hòn Đụn ở đảo Bé. (Ảnh: Minh Thu)

Chị Nguyễn Thị Anh, du khách đến từ Lâm Đồng, tâm sự: "Đến đảo Bé, tôi không chỉ mê mẩn cảnh đẹp mà còn cảm nhận sâu sắc sự chân tình của Sâm và người dân địa phương. Giữa bộn bề cuộc sống, nghỉ dưỡng ở đây khiến mọi ưu phiền dường như tan biến theo từng con sóng."

Bình minh ở đảo Bé. (Ảnh: Minh Thu)

Từ phố thị trở về quê hương, Đặng Sâm bắt đầu hành trình làm du lịch từ những điều gần gũi nhất: căn nhà gỗ ven biển, bữa cơm dân dã, chiếc lưới đánh cá, cây cầu gỗ mộc mạc, chiếc đèn pin soi cua trong đêm và những rạn san hô trong lòng biển. Bằng tất cả sự chân thành, anh đang kể cho du khách nghe câu chuyện về một đảo Bé Lý Sơn đầy chân thực nhưng kiêu hãnh, nơi con người sống hài hòa, trân quý và gìn giữ từng chút ân tình mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.