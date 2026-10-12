Steven Nguyễn áp sát Trấn Thành

Trại Buôn Người đang trở thành hiện tượng phòng vé Việt khi liên tục ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng chỉ sau vài tuần ra rạp. Tính đến ngày 11/10, bộ phim đạt khoảng 406,5 tỷ đồng, tiến gần hơn đến cột mốc 450 tỷ đồng mà Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đang nắm giữ. Nếu tiếp tục duy trì sức hút, Steven Nguyễn có cơ hội góp mặt trong tác phẩm dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Trại Buôn Người đã vượt mốc 400 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu, trở thành phim Việt thứ bảy đạt thành tích này. Riêng ngày 11/10, phim thu về hơn 23 tỷ đồng, cho thấy sức mua vé vẫn đáng chú ý dù đã bước sang tuần chiếu thứ ba. Đây là lợi thế để Trại Buôn Người tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Thỏ Ơi!!, tác phẩm đạt gần 450 tỷ đồng.

Trại Buôn Người đạt khoảng 406,5 tỷ đồng.

Nếu vượt qua đối thủ, Trại Buôn Người sẽ đưa Steven Nguyễn đến với dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh. Cuộc đua này cũng khiến Trấn Thành đứng trước khả năng năm thứ hai liên tiếp không có phim giữ ngôi đầu doanh thu cả năm. Năm 2025, Mưa Đỏ đạt khoảng 714 tỷ đồng, vượt thành tích của Bộ Tứ Báo Thủ; còn năm nay, Trại Buôn Người đang tạo áp lực lên Thỏ Ơi!! sau khi ra rạp vào cuối tháng 9.

Điểm thú vị là cả hai tác phẩm cạnh tranh trực tiếp với phim của Trấn Thành trong hai năm gần đây đều bùng nổ từ giai đoạn cuối mùa hè đến tháng 9. Mưa Đỏ ra mắt từ tháng 8/2025 và tiếp tục tạo sức hút trong tháng kế tiếp, trong khi Trại Buôn Người khởi chiếu ngày 25/9/2026 nhưng vẫn duy trì doanh thu cao khi bước sang tháng 10. Điều này cho thấy cuộc đua phòng vé không chỉ phụ thuộc vào thời điểm phát hành mà còn nằm ở khả năng giữ chân khán giả sau tuần mở màn.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn vào vai Ny.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn vào vai Ny, chàng trai miền Tây có cuộc sống bình dị nhưng bị đẩy vào biến cố khi em gái sập bẫy một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Trên hành trình tìm em, Ny cùng người bạn thân bị bắt và trở thành nạn nhân trong một khu trại lao động tàn bạo. Từ đó, nhân vật phải tìm cách sinh tồn, bảo vệ người thân và cùng những nạn nhân khác lên kế hoạch trốn thoát.

Khác với hình tượng người lính Quang trong Mưa Đỏ, vai Ny yêu cầu Steven Nguyễn thể hiện một người đàn ông đời thường, ít kinh nghiệm đối đầu nhưng quyết liệt khi gia đình gặp nguy hiểm. Nam diễn viên từng chia sẻ anh giảm khoảng 4 kg để phù hợp tạo hình, đồng thời trải qua quá trình làm quen với bò đua và thực hiện nhiều cảnh hành động. Vai diễn góp phần giúp Steven Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý sau thành công của bộ phim chiến tranh năm trước.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ.

Dù vậy, Trấn Thành vẫn có thành tích phòng vé đáng kể với ba phim từng dẫn đầu doanh thu năm là Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai. Những tác phẩm này lần lượt tạo dấu ấn lớn trong các năm 2021, 2023 và 2024, giúp anh trở thành một trong những đạo diễn thành công nhất của điện ảnh Việt về doanh thu. Vì thế, việc Trại Buôn Người có thể vượt Thỏ Ơi!! không làm lu mờ những kỷ lục trước đó của Trấn Thành, nhưng sẽ khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu phòng vé năm 2026 thêm đáng chú ý.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đạt 450 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai bộ phim vẫn còn hơn 40 tỷ đồng. Nếu Trại Buôn Người duy trì được lượng khán giả ổn định trong những ngày tới, Steven Nguyễn hoàn toàn có cơ hội tiến sát và vượt qua cột mốc của Thỏ Ơi!!. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tốc độ bán vé trong các tuần tiếp theo và sức cạnh tranh của những phim mới ra rạp.