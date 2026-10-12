Top 10 phim điện ảnh quốc tế có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại

Theo bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu mọi thời đại của Box Office Mojo, tính đến tháng 10/2026, các tác phẩm thuộc Marvel, Avatar và hoạt hình Trung Quốc góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Số liệu được tính bằng doanh thu phòng vé tích lũy trên toàn thế giới, chưa điều chỉnh theo lạm phát.

1. Avengers: Endgame - 2,937 tỷ USD

Ra mắt năm 2019, Avengers: Endgame do Anthony và Joe Russo đạo diễn, khép lại cuộc chiến giữa các siêu anh hùng Marvel với Thanos. Sau thảm họa khiến một nửa sinh vật trong vũ trụ biến mất, nhóm Avengers còn lại tìm cách đảo ngược hậu quả và đưa những người thân yêu trở về. Bộ phim tạo dấu mốc lớn tại phòng vé nhờ câu chuyện giàu cảm xúc cùng sự hội tụ của dàn nhân vật quen thuộc.

2. Avatar - 2,924 tỷ USD

Tác phẩm khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron ra mắt năm 2009, đưa khán giả đến hành tinh Pandora, nơi người Na'vi sinh sống. Jake Sully, một cựu lính thủy đánh bộ, tham gia chương trình Avatar rồi dần gắn bó với người bản địa, đứng trước lựa chọn giữa nhiệm vụ ban đầu và việc bảo vệ Pandora. Công nghệ hình ảnh đột phá góp phần đưa phim trở thành hiện tượng toàn cầu.

3. Spider-Man: Brand New Day - 2,513 tỷ USD

Bộ phim năm 2026 do Destin Daniel Cretton đạo diễn, tiếp tục câu chuyện về Peter Parker sau những biến cố khiến mọi người quên mất danh tính thật của anh. Spider-Man phải đối diện với sự cô độc, những năng lực đang thay đổi và mối đe dọa mới. Với Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai chính, tác phẩm vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu.

4. Avatar: The Way of Water - 2,334 tỷ USD

Phần tiếp theo của Avatar, phát hành năm 2022, tiếp tục do James Cameron cầm trịch. Jake Sully và Neytiri giờ đây phải bảo vệ gia đình trước những hiểm họa mới, tìm đến cộng đồng Metkayina sinh sống bên đại dương. Phim gây chú ý nhờ thế giới hình ảnh dưới nước được đầu tư công phu, đồng thời mở rộng câu chuyện về gia đình, sự sinh tồn và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

5. Na Tra 2 - 2,271 tỷ USD

Phim hoạt hình Trung Quốc do Sủi Khải (Jiaozi) đạo diễn, ra mắt năm 2025, kể tiếp hành trình của Na Tra và Ngao Bính sau biến cố khiến linh hồn của cả hai đứng trước nguy cơ tan biến. Để cứu họ, hai nhân vật phải trải qua thử thách và đối đầu với những thế lực nguy hiểm. Thành tích của phim cho thấy sức hút mạnh mẽ của hoạt hình Trung Quốc trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại quê nhà.

6. Titanic - 2,265 tỷ USD

Ra mắt năm 1997, Titanic do James Cameron đạo diễn, tái hiện thảm họa chìm tàu Titanic thông qua câu chuyện tình giữa Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Hai người đến từ những tầng lớp xã hội khác nhau, gặp gỡ trên chuyến tàu định mệnh và nảy sinh tình cảm giữa hành trình vượt Đại Tây Dương. Sự kết hợp giữa chuyện tình bi thương, bối cảnh lịch sử và kỹ thuật làm phim giúp tác phẩm duy trì sức hút qua nhiều đợt phát hành lại.

7. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens – 2,071 tỷ USD

Do J.J. Abrams đạo diễn, bộ phim ra mắt năm 2015, lấy bối cảnh khoảng 30 năm sau sự kiện của Return of the Jedi. Rey, một cô gái sống trên hành tinh sa mạc Jakku, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến giữa quân Kháng chiến và Tổ chức Thứ nhất. Tác phẩm mở ra thế hệ nhân vật mới, đồng thời đưa những gương mặt quen thuộc của loạt phim Star Wars trở lại màn ảnh.

8. Avengers: Infinity War - 2,052 tỷ USD

Ra mắt năm 2018, phim do Anthony và Joe Russo đạo diễn, xoay quanh hành trình Thanos thu thập các Viên đá Vô cực nhằm thực hiện kế hoạch xóa sổ một nửa sự sống trong vũ trụ. Các siêu anh hùng từ nhiều nhóm buộc phải hợp sức ngăn chặn hắn. Câu chuyện có quy mô lớn, quy tụ đông đảo nhân vật và kết thúc bằng bước ngoặt gây chấn động, tạo tiền đề cho Avengers: Endgame.

9. Spider-Man: No Way Home - 1,921 tỷ USD

Bộ phim năm 2021 do Jon Watts đạo diễn, kể về Peter Parker sau khi danh tính Spider-Man bị tiết lộ. Mong muốn sửa chữa tình thế bằng phép thuật của Doctor Strange khiến Peter đối mặt với những kẻ thù đến từ các vũ trụ khác. Tác phẩm được chú ý nhờ sự kết hợp giữa yếu tố đa vũ trụ, hành trình trưởng thành của nhân vật và những màn hội ngộ được người hâm mộ chờ đợi.

10. Zootopia 2 - 1,870 tỷ USD

Ra mắt năm 2025, phần tiếp theo của Zootopia do Jared Bush và Byron Howard đạo diễn, tiếp tục hành trình phá án của thỏ Judy Hopps và cáo Nick Wilde. Cả hai phải lần theo manh mối liên quan đến một nhân vật bò sát bí ẩn, qua đó khám phá những bí mật của thành phố động vật. Bộ phim tiếp tục phát huy thế mạnh của loạt phim với yếu tố hài hước, phiêu lưu và thông điệp về định kiến, sự khác biệt.