Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Dừng lại nhưng sẽ có cơ hội phát triển'

Đằng sau những cột mốc rực rỡ của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu là những thời điểm từng hoài nghi và đứng trước lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Chính qua những lần không bỏ cuộc ấy, mỗi người nhận ra “mãnh hổ” bên trong mình mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ.