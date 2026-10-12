Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Dừng lại nhưng sẽ có cơ hội phát triển'
Dừng bước ở đêm chung khảo, Dương Quỳnh Trang cảm ơn ban tổ chức vì đã cho cô hành trình đáng nhớ. Cô và nhiều thí sinh chia tay cuộc thi đã gửi lời chúc may mắn tới 25 thí sinh được bước tiếp. Với Quỳnh Trang và các thí sinh phải dừng chân, hành trình ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-gai-cao-nhat-hoa-hau-viet-nam-2026-dung-lai-nhung-se-co-co-hoi-phat-trien-post1884458.tpo