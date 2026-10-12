Phim Anh Tú Atus gặp khó

Tham gia cuộc đua phòng vé Việt từ ngày 9/10, Án Mạng Xém Hoàn Hảo của Anh Tú Atus đang gặp bất lợi khi phải cạnh tranh với Trại Buôn Người, tác phẩm đã thu về hơn 400 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/10/2026, phim trinh thám pha hài đạt tổng doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trong khi đối thủ duy trì sức hút với lượng vé bán ra vượt trội.

Theo số liệu phòng vé trong ngày 12/10, Trại Buôn Người thu hơn 2,17 tỷ đồng từ 29.853 vé, với 4.515 suất chiếu. Trong khi đó, Án Mạng Xém Hoàn Hảo bán được 3.639 vé qua 963 suất chiếu, mang về gần 240 triệu đồng. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt đáng kể về khả năng thu hút khán giả của hai bộ phim ở thời điểm hiện tại.

Phim của Anh Tú Atus chật vật trước sức hút phòng vé vượt trội của Trại Buôn Người.

Đáng chú ý, Án Mạng Xém Hoàn Hảo không chỉ phải cạnh tranh với một tác phẩm có doanh thu tích lũy lớn mà còn đối diện sức ép từ lượng khán giả mỗi ngày. Với mức doanh thu mở màn còn khiêm tốn, bộ phim của Anh Tú Atus cần thêm sức bật để cải thiện thành tích trong thời gian chiếu rạp còn lại.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo khai thác câu chuyện của Trinh (DJ Mie), một TikToker tỉnh dậy sau khi mất trí nhớ và phát hiện thi thể của tình địch. Trong lúc tìm cách làm sáng tỏ vụ án, cô đồng hành cùng Đại (Anh Tú Atus), một thám tử vụng về. Cả hai vừa tìm cách phá án, vừa phải đối mặt với những tình huống khiến họ rơi vào vòng nghi vấn.

Doanh thu phòng vé ngày và vị trí trên bảng xếp hạng của Trại Buôn Người và Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước và bối cảnh showbiz, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận thiên về giải trí. Anh Tú Atus đảm nhận vai nam chính bên cạnh DJ Mie, tạo nên cặp nhân vật trung tâm của câu chuyện. Tuy nhiên, kết quả doanh thu hiện tại cho thấy tác phẩm vẫn cần thời gian để tìm được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh phòng vé.

Trái ngược với màu sắc giải trí của đối thủ, Trại Buôn Người tập trung vào đề tài lừa đảo tuyển dụng và buôn người xuyên biên giới. Phim theo chân Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách giải cứu em gái sau khi bị dụ dỗ sang Campuchia bằng lời hứa về công việc thu nhập cao. Từ đó, nhân vật bị cuốn vào hành trình sinh tồn giữa một đường dây tội phạm nguy hiểm. Quách Ngọc Ngoan và Huỳnh Minh Kiên cũng góp mặt trong tác phẩm.

Với Án Mạng Xém Hoàn Hảo, thách thức không chỉ nằm ở việc cạnh tranh với một đối thủ mạnh mà còn là khả năng duy trì sự quan tâm của khán giả sau những ngày đầu công chiếu.

Sự khác biệt về đề tài giúp hai bộ phim tiếp cận những nhóm khán giả với nhu cầu thưởng thức khác nhau. Dù vậy, Trại Buôn Người đang nắm lợi thế rõ rệt nhờ thành tích đã tích lũy và sức hút thể hiện qua lượng vé bán ra. Với Án Mạng Xém Hoàn Hảo, thách thức không chỉ nằm ở việc cạnh tranh với một đối thủ mạnh mà còn là khả năng duy trì sự quan tâm của khán giả sau những ngày đầu công chiếu. Diễn biến doanh thu trong thời gian tới sẽ quyết định liệu bộ phim của Anh Tú Atus có thể thu hẹp khoảng cách hay tiếp tục chật vật tại phòng vé.