Mỹ nhân VTV từng gây sốt với vai nữ tổng tài, nay hóa thân thành người bán rau lam lũ, ngoại hình khác lạ

Giảm 4-5kg, chấp nhận làm xấu để hóa thân thành phụ nữ lam lũ

Huyền Lizzie đang thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim Căn nhà không mái che của VTV. Khác với những nhân vật thành đạt, ăn mặc chỉn chu từng thể hiện, lần này nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da sạm, vóc dáng gầy gò và trang phục cũ kỹ.

Để phù hợp với nhân vật, Huyền Lizzie chủ động giảm khoảng 4-5kg. Tuy nhiên, trong quá trình thử tạo hình, đạo diễn vẫn nhận xét cô quá xinh đẹp so với hình dung về một người phụ nữ nông thôn chịu nhiều vất vả. Vì vậy, ê-kíp quyết định tạo thêm vết bớt trên gương mặt để tăng tính chân thực.

Huyền Lizzie trong bộ phim “Căn nhà không mái che”

Trong phim, Hạnh làm nghề bán rau, một mình chăm sóc con và xoay xở cuộc sống sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người chồng sa vào cờ bạc, để lại nợ nần, từng có hành vi bạo hành rồi bỏ đi. Những biến cố khiến nhân vật phải gồng gánh kinh tế và đối diện nhiều tổn thương.

Huyền Lizzie thừa nhận ban đầu có chút ngần ngại khi phải thay đổi diện mạo quen thuộc. Tuy nhiên, cô xem đây là cơ hội thử sức với dạng vai khác biệt, thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt từng gắn bó trong nhiều bộ phim trước đó.

Trước Căn nhà không mái che, nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet. Nhân vật là người phụ nữ thành đạt ở tuổi 35, thường xuất hiện với những bộ suit, áo gile cách điệu và phong cách công sở thanh lịch.

Sự đối lập giữa hai vai diễn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Huyền Lizzie trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài đời sang chảnh, làm mẹ đơn thân và sở hữu xe hơi khoảng 2 tỷ đồng

Trái ngược với tạo hình lam lũ trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời theo đuổi phong cách hiện đại, thanh lịch và gợi cảm. Ở tuổi 36, cô thường lựa chọn váy ôm, áo hai dây hoặc những bộ trang phục tôn vóc dáng, kết hợp phụ kiện hàng hiệu.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Cô yêu thích những gam màu trung tính như trắng, đen, be và nâu, tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, từng lọt Top 5 Miss Teen 2009. Xuất thân là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội, cô dần khẳng định tên tuổi qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về và Chúng ta của 8 năm sau.

Huyền Lizzie ngoài đời theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thanh lịch và có phần gợi cảm.

Đặc biệt, vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về được xem là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, giúp cô ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, có nội tâm phức tạp.

Về đời tư, Huyền Lizzie từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân kết thúc sau ba năm. Năm 2019, cô công khai chuyện ly hôn và lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn kinh doanh và hợp tác quảng cáo với nhiều thương hiệu. Năm 2022, cô chia sẻ hình ảnh căn hộ riêng. Đến năm 2024, Huyền Lizzie tiếp tục gây chú ý khi sở hữu chiếc xe hơi trị giá khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều phụ kiện đắt tiền.

Ở tuổi 36, Huyền Lizzie vẫn độc thân, dành phần lớn thời gian cho công việc, con trai và gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, chưa đặt nặng chuyện tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Huyền Lizzie đang từng bước làm mới mình bằng những vai diễn có màu sắc khác biệt. Từ hình ảnh mỹ nhân công sở sang trọng đến người phụ nữ bán rau lam lũ, cô cho thấy mong muốn được khán giả ghi nhận bằng khả năng diễn xuất thay vì chỉ nhờ ngoại hình.