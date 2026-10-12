Minh Kiên bỏ xa Thiên Ân và Tiểu Vy

Sau màn chạm ngõ điện ảnh chưa đạt kỳ vọng với BUS: Chuyến Xe Một Chiều, Á hậu Huỳnh Minh Kiên đang có bước tiến đáng chú ý khi trở lại màn ảnh rộng trong Trại Buôn Người. Tính đến sáng 12/10, bộ phim đạt doanh thu khoảng 408 tỷ đồng theo số liệu Box Office Vietnam, đưa nàng hậu vào nhóm những gương mặt bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp gây chú ý tại phòng vé Việt năm 2026.

Trước đó, đầu năm nay, Minh Kiên lần đầu thử sức với điện ảnh qua BUS: Chuyến Xe Một Chiều của đạo diễn Luk Vân. Đây là vai chính đầu tay của người đẹp trên màn ảnh rộng, đánh dấu quyết định theo đuổi lĩnh vực diễn xuất sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, tác phẩm không tạo được cú hích doanh thu như kỳ vọng, khiến màn ra mắt của Minh Kiên chưa thực sự thuận lợi.

Á hậu Minh Kiên có màn trở lại đáng chú ý với Trại Buôn Người.

Sự trở lại với Trại Buôn Người vì thế mang ý nghĩa khác biệt. Trong phim, Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt, cô gái có số phận nhiều trắc trở, bị cuốn vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới cùng nhân vật Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Rũ bỏ hình ảnh chỉn chu thường thấy của một nàng hậu, người đẹp xuất hiện với diện mạo lam lũ, thể hiện nỗ lực thích nghi với nhân vật có hoàn cảnh sống khắc nghiệt.

Theo số liệu phòng vé, Trại Buôn Người hiện vượt doanh thu của nhiều tác phẩm ăn khách có sự tham gia của các hoa hậu, á hậu. Trong đó, Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành đạt khoảng 332 tỷ đồng, còn Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang thu về hơn 200 tỷ đồng. Đây là những cột mốc đáng chú ý khi đặt cạnh thành tích của bộ phim Minh Kiên đang góp mặt. Tuy nhiên, doanh thu của một tác phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên và hiệu ứng truyền miệng, không thể quy hoàn toàn cho riêng một gương mặt.

Với Đoàn Thiên Ân, vai Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ từng giúp cô ghi dấu ấn khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh có sức hút lớn. Sau đó, người đẹp tiếp tục tham gia Hẹn Em Ngày Nhật Thực, bộ phim đạt hơn 118 tỷ đồng tại thị trường trong nước. Hai tác phẩm giúp Thiên Ân tích lũy thêm kinh nghiệm và từng bước định hình hình ảnh diễn viên.

Á Hậu Minh Kiên. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trần Tiểu Vy gây chú ý với vai Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ. Dù xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp, nàng hậu được trao cơ hội đảm nhận nhân vật trung tâm trong một bộ phim thương mại quy mô lớn. Bên cạnh thành tích phòng vé, cô cũng đối diện với những nhận xét về khả năng diễn xuất, cho thấy hành trình chuyển hướng không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trên màn ảnh.

Nhìn chung, thành tích của Minh Kiên, Thiên Ân và Tiểu Vy mở ra nhiều kỳ vọng cho thế hệ hoa hậu, á hậu thử sức với điện ảnh. Sắc đẹp có thể giúp họ thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng để theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài, các người đẹp vẫn cần trau dồi kỹ năng, lựa chọn vai diễn phù hợp và chứng minh năng lực qua từng dự án. Với Minh Kiên, Trại Buôn Người có thể trở thành bước đệm quan trọng sau màn ra mắt chưa thành công như mong đợi.