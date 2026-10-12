[GALLERY] Đinh Ngọc Diệp đón tuổi 42, nhan sắc trẻ trung như đôi mươi

Nhân dịp bước sang tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp thực hiện bộ ảnh sinh nhật với tông màu hồng chủ đạo. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Đinh Ngọc Diệp nổi bật với gương mặt rạng rỡ, làn da tươi tắn và nụ cười tươi. Những đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô nhận được nhiều lời khen. Không ít người nhận xét nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, khó tin cô đã bước sang tuổi 42. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Thay vì lựa chọn hình ảnh trưởng thành, đằm thắm thường thấy ở phụ nữ ngoài 40 tuổi, Đinh Ngọc Diệp ưu tiên phong cách trẻ trung, ngọt ngào. Tông hồng đáng yêu kết hợp với cách thể hiện nữ tính tạo nên diện mạo vừa tươi mới vừa quyến rũ. Sự kết hợp này giúp bộ ảnh sinh nhật của cô mang màu sắc riêng. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Điểm thu hút của Đinh Ngọc Diệp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở biểu cảm gần gũi, tự nhiên. Nụ cười rạng rỡ cùng thần thái thoải mái khiến cô trông trẻ trung mà không tạo cảm giác gượng ép. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Trước khi tập trung nhiều hơn cho công việc hậu trường, Đinh Ngọc Diệp từng là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô góp mặt trong nhiều dự án và để lại dấu ấn với khán giả qua từng vai diễn. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Trong sự nghiệp diễn xuất, Đinh Ngọc Diệp tham gia nhiều tác phẩm như: "Chuyện tình xa xứ", "Cô dâu đại chiến", "Scandal: Hào quang trở lại", "Người bất tử".. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Những năm gần đây, Đinh Ngọc Diệp không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho các công việc hỗ trợ sản xuất, quản lý dự án và truyền thông phim. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Trong hành trình làm phim, Đinh Ngọc Diệp đồng hành cùng ông xã Victor Vũ ở nhiều dự án như "Mắt biếc", "Thiên thần hộ mệnh" và "Người vợ cuối cùng". Việc cùng nhau tham gia các công việc liên quan đến sản xuất giúp hai vợ chồng có thêm sự gắn kết trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Sự phối hợp giữa họ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Đinh Ngọc Diệp đang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ và hai con trai. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh gia đình ấm áp.. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep

Đinh Ngọc Diệp tiết lộ quá khứ khiến bạn trai cũ khóc không ngừng. Clip: Kênh Youtube F Music