NSƯT Hoài Linh sắp trở lại

NSƯT Hoài Linh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn, dự kiến khởi chiếu ngày 6/11/2026. Sau hai năm kể từ dấu ấn của Làm Giàu Với Ma, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với một nhân vật có màu sắc khác biệt, trong bối cảnh anh đang dần tìm lại nhịp hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian sống kín tiếng.

Trong Người Được Chọn, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật gắn với nghi lễ hầu đồng và tín ngưỡng thờ Mẫu. Đây là người trải qua nhiều biến cố, mang những tổn thương cùng góc khuất nội tâm. Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc từng làm nên tên tuổi, vai diễn mới được kỳ vọng mang đến một Hoài Linh có chiều sâu tâm lý hơn trên màn ảnh.

NSƯT Hoài Linh đóng phim Người Đưuọc Chọn.

Bộ phim do Mai Thế Hiệp đạo diễn, đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân, khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam. Việc lựa chọn một đề tài giàu tính bản sắc cũng khiến màn trở lại lần này của Hoài Linh nhận được sự chú ý, nhất là sau khi anh liên tiếp ghi dấu ấn tại phòng vé với dòng phim hài, tình cảm gia đình.

Trước đó, Làm Giàu Với Ma ra mắt năm 2024 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Hoài Linh trên màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng. Trong phim, anh vào vai ông Đạo, người cha làm nghề đạo tỳ, có nhiều trăn trở vì cậu con trai Lanh do Tuấn Trần thủ vai. Sự kết hợp giữa hai diễn viên tạo nên những phân đoạn vừa hài hước vừa giàu cảm xúc về tình phụ tử.

Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những phim nổi bật trong sự nghiệp điện ảnh của nam nghệ sĩ. Thành tích này cho thấy Hoài Linh vẫn có sức hút nhất định với khán giả, bất chấp những tranh luận từng bủa vây anh trong giai đoạn trước đó. Năm 2025, phần hai Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục vượt mốc 100 tỷ đồng, nối dài thành tích của thương hiệu.

NSƯT Hoài Linh trong phim Làm Giàu Với Ma.

Sau quãng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, Hoài Linh không lập tức trở lại với lịch trình dày đặc như trước. Nam nghệ sĩ từng bước tham gia các hoạt động biểu diễn, từ những sân khấu nhỏ, chương trình hội chợ đến các sân khấu kịch có quy mô lớn hơn. Những lần xuất hiện này cho thấy anh vẫn duy trì sự gắn bó với nghề, dù không còn phủ sóng liên tục trên truyền hình hay mạng xã hội.

Ở chặng đường hiện tại, Hoài Linh tiếp tục lựa chọn những dự án phù hợp thay vì xuất hiện dồn dập. Nếu Làm Giàu Với Ma giúp anh ghi dấu ấn bằng hình ảnh người cha giàu tình thương, Người Được Chọn lại mở ra cơ hội thể hiện một màu sắc khác, gắn với văn hóa truyền thống và những giằng xé nội tâm.

Dự kiến ra rạp vào ngày 6/11, bộ phim sẽ là phép thử tiếp theo dành cho Hoài Linh sau hai năm kể từ thành công của phần đầu Làm Giàu Với Ma. Sự quan tâm của khán giả lúc này không chỉ nằm ở khả năng tiếp tục tạo dấu ấn phòng vé, mà còn ở cách nam nghệ sĩ làm mới mình sau nhiều biến động trong sự nghiệp.