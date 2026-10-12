Steven Nguyễn chạm đến cột mốc mới

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Trại buôn người tiếp tục duy trì sức hút sau gần ba tuần ra rạp. Tính đến trưa 12/10, tác phẩm đạt doanh thu gần 410 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt nổi bật nhất phòng vé năm 2026. Thành tích này cũng giúp Steven Nguyễn ghi thêm dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.

Ra mắt từ ngày 25/9, Trại buôn người nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu. Phim đạt 20 tỷ đồng sau ngày đầu tiên, chạm mốc 50 tỷ đồng sau hai ngày và vượt 100 tỷ đồng sau khoảng ba ngày rưỡi. Đến ngày thứ tám, tác phẩm cán mốc 200 tỷ đồng, trước khi lần lượt vượt 300 tỷ đồng vào ngày thứ 10 và 400 tỷ đồng vào ngày thứ 17.

Trại buôn người nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Với kết quả này, Trại buôn người vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé, xếp sau Mưa đỏ, năm tác phẩm của Trấn Thành và Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải. Đây là bước tiến đáng kể đối với một bộ phim khai thác đề tài buôn người, vốn đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng để vừa tạo sức hút vừa phản ánh những vấn đề xã hội.

Đáng chú ý, thành công của tác phẩm còn góp phần đưa Steven Nguyễn đến với một cột mốc hiếm có. Trước đó, nam diễn viên tham gia Mưa đỏ, bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Khi cộng với thành tích gần 410 tỷ đồng của Trại buôn người, tổng doanh thu hai tác phẩm đã vượt 1.100 tỷ đồng. Theo thông tin được ghi nhận trong dữ liệu phòng vé, anh trở thành diễn viên đầu tiên có hai phim tham gia đạt tổng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng trong hai năm liên tiếp.

Trong Trại buôn người, Steven Nguyễn đảm nhận vai diễn góp phần dẫn dắt câu chuyện về những con người bị cuốn vào đường dây buôn người bởi lời hứa đổi đời. Đằng sau viễn cảnh về công việc và cuộc sống sung túc nơi đất khách là những cạm bẫy tàn nhẫn, đẩy các nạn nhân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim khai thác vấn nạn nhức nhối của xã hội, đồng thời cho thấy cái giá phải trả khi con người đặt niềm tin sai chỗ. Nội dung giàu tính thời sự cùng diễn biến kịch tính là những yếu tố giúp tác phẩm duy trì sức hút với khán giả sau gần ba tuần công chiếu.

Steven Nguyễn không ngại va chạm trong Trại buôn người.

Sức hút của Trại buôn người chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Riêng ngày 10/10, phim thu về khoảng 20 tỷ đồng với hơn 5.000 suất chiếu. Hiệu ứng truyền miệng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp tác phẩm giữ vị trí dẫn đầu giữa thời điểm nhiều phim mới xuất hiện tại rạp.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất, biên kịch và ê-kíp cho biết sẵn sàng nghiên cứu phương án biên tập một phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi trở lên. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh vẫn phải tuân thủ quy định và quyết định phân loại phim của cơ quan có thẩm quyền. Hiện tại, tác phẩm được phân loại dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi.

Trong khi Trại buôn người áp đảo phòng vé, Án mạng xém hoàn hảo với sự tham gia của Anh Tú Atus đạt hơn 7,3 tỷ đồng tính đến trưa 12/10, đứng thứ hai. Phim kinh dị Người mẹ khác xếp thứ ba với doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng.

Với tốc độ bán vé hiện tại, Trại buôn người được kỳ vọng tiếp tục giữ lợi thế trong những ngày tới khi lịch phát hành phim Việt chưa có nhiều biến động lớn. Đối với Steven Nguyễn, dấu mốc mới không chỉ đến từ doanh thu mà còn mở ra thêm cơ hội để nam diễn viên khẳng định vị trí trong dòng phim điện ảnh thương mại Việt Nam.