Chỉ còn ít ngày nữa, single SUPERCAR của Sơn Tùng M-TP sẽ ra mắt lúc 20h ngày 3/12. Những ngày qua, nam ca sĩ đổi ảnh đại diện sang hình chiếc xích lô. Ngày 25/11, anh tung poster: ngồi trên xích lô, tay cầm ly trà đá, xung quanh là dàn siêu xe. Ít ngày sau, teaser MV cũng được tung ra.

Poster single SUPERCAR của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: FBNV

Lần này, không khí có vẻ khác. Các bài nhá hàng không bùng nổ tương tác như thời Come My Way. Cách phối đồ hiệu bị chê rườm rà. Ca khúc hát toàn tiếng Anh bị lo ngại kén tai. Không ít người đặt câu hỏi: Sơn Tùng đã hạ nhiệt?

Có những thứ người nghệ sĩ kiểm soát được, và có những thứ không. Lượt thích, lời khen chê, sự so sánh với sản phẩm cũ thuộc về phía thứ hai. Thứ duy nhất họ thật sự nắm trong tay là âm nhạc và lựa chọn của chính mình. Nhìn cách Sơn Tùng chuẩn bị cho SUPERCAR, có thể thấy anh đang dồn sức vào đúng phần việc ấy.

Không dồn dập quảng bá, anh chỉ thả từng mảnh ghép nhỏ: một ảnh đại diện, một câu chú thích, một chiếc xích lô đặt giữa phố. Ly trà đá gợi lại buổi "trà đá vỉa hè" anh hẹn fan ở Hà Nội cuối năm 2024. Câu "Lần này không hẹn ở Hồ Gươm rồi vòng sang Hồ Tây nữa đâu" đủ khiến fan tự đoán già đoán non. Không cần ồn ào, khán giả vẫn tự tìm đến.

Chuyện hát tiếng Anh cũng là một lựa chọn có chủ đích. Sơn Tùng từng chia sẻ sau hơn 13 năm ca hát, anh không muốn lặp lại những gì đã làm, mà muốn vượt giới hạn, hướng ra thị trường quốc tế, chấp nhận rời vùng an toàn. Anh không chọn con đường dễ được vỗ tay nhất, mà chọn con đường mình tin là đúng. Từ Em của ngày hôm qua, màn hợp tác với Snoop Dogg năm 2019, đến Come My Way cùng rapper gốc Việt Tyga, mỗi lần đổi màu âm nhạc anh đều bị nghi ngờ, và anh vẫn bước tiếp.

Ngay cả sự đối lập giữa đồ hiệu, siêu xe với xích lô, trà đá cũng nói lên điều đó: hào nhoáng đến đâu thì gốc rễ vẫn là những điều giản dị nhất. Come My Way từng đưa chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả lên MV. SUPERCAR tiếp tục gói chất Việt đời thường vào lớp vỏ quốc tế.

Sơn Tùng M-TP trong bộ ảnh quảng bá SUPERCAR. Ảnh: FBNV

Hot hay hạ nhiệt là chuyện của người xem. Với Sơn Tùng, điều quan trọng có lẽ là làm trọn phần việc của mình, rồi điềm tĩnh chờ khán giả phán xét. Câu trả lời sẽ có lúc 20h ngày 3/12. Còn trước giờ G, sự im lặng của anh không giống một người đang mất lửa, mà giống một người đã học được cách không để tiếng ồn bên ngoài quyết định mình là ai.