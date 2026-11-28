Lấy bối cảnh Seoul sôi động, bộ phim đưa khán giả khám phá thế giới K-pop với những màn tuyển chọn khốc liệt, đồng thời quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc và Hollywood cùng sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ, nhóm nhạc đình đám. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 26/2/2027, tức hai tuần sau Tết Nguyên đán.

Phim kể về Lizzy Lee (Yoo Ji-young), cô gái Mỹ gốc Hàn lớn lên dưới những kỳ vọng của gia đình. Cuộc sống của cô thay đổi khi giành cơ hội tham gia chương trình truyền hình thực tế toàn cầu, tuyển chọn thành viên cho một nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ mới.

Phim có sự góp mặt của Yoo Ji-young, Tablo (nhóm Epik High) và Eric Nam.

Để theo đuổi ước mơ ca hát vẫn luôn phải giấu kín, Lizzy quyết định một mình đến Seoul, Hàn Quốc và cạnh tranh cùng những tài năng xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thí sinh triển vọng, chỉ có 4 vị trí debut được trao cho những người nổi bật nhất.

Điều này buộc Lizzy phải không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, đối mặt với áp lực ngày càng lớn cũng như tìm kiếm sự tự tin để khẳng định cá tính riêng. May mắn thay, trên hành trình đầy thử thách ấy, cô gặp được một người đồng hành bất ngờ (Eric Nam), giúp Lizzy dũng cảm và từng bước tiến gần hơn đến sân khấu quốc tế.

Yim Siwan (Squid Game) xuất hiện đầy ấn tượng sau cơn sốt “Love In Disguise”.

Bộ phim được nhào nặn bởi đạo diễn Benson Lee, nhà làm phim Mỹ gốc Hàn từng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm khai thác văn hóa và bản sắc Hàn Quốc. Ông được biết đến qua bộ phim tài liệu Planet B-Boy (2007) về văn hóa breakdance, từng trở thành một trong những phim tài liệu chiếu rạp có doanh thu cao tại Bắc Mỹ năm 2008.

Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành phim điện ảnh 3D Hollywood Battle of the Year (2013), với sự tham gia của Chris Brown và Josh Holloway. Bên cạnh đó, bộ phim Seoul Searching (2015) của Benson Lee từng được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Sundance, tiếp tục khẳng định thế mạnh của đạo diễn trong việc kể những câu chuyện về thế hệ trẻ, văn hóa và hành trình tìm kiếm bản sắc.

Quy tụ dàn sao kỳ cựu cùng loạt nhóm nhạc đình đám

Bên cạnh câu chuyện về hành trình theo đuổi giấc mơ thần tượng, Thần tượng K-POP: The Debut còn gây chú ý với dàn diễn viên đa quốc gia. Đảm nhận vai nữ chính Lizzy Lee là Yoo Ji-young, gương mặt trẻ từng tham gia lồng tiếng cho Zoey trong bộ phim hoạt hình đình đám KPop Demon Hunters.

Đồng hành cùng cô là Eric Nam, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, đồng thời góp mặt trong vai trò nhân vật quan trọng giúp Lizzy tìm thấy sự tự tin trên hành trình debut.

Hwasa.

Đặc biệt, phim còn quy tụ nam diễn viên Yim Si-wan (Squid Game, Love In Disguise), Kang Sora (Sunny), Lee Hyung-chul (XO, Kitty), Yoo Ji-tae (Old Boy) cùng ngôi sao Hollywood Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel, Primetime), hứa hẹn mang đến những màn kết hợp thú vị giữa các gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc và quốc tế.

Dara

Joshua Hong (nhóm Seventeen) khiến người hâm mộ bất ngờ khi góp mặt với vai trò cameo.

Tạo hình Jay và Jake (nhóm Enhypen) trong phim.

Đặc biệt, sức hút của bộ phim còn được cộng hưởng bởi phần nhạc phim quy tụ hàng loạt nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu.

Được sản xuất bởi HYBE America và Epic Magazine, bộ phim còn sở hữu phần nhạc phim quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu. Danh sách góp mặt có ILLIT, CORTIS, ENHYPEN, IVE, aespa, BTS, TWICE và LE SSERAFIM cùng nhiều tên tuổi đáng chú ý khác.

ILLIT cùng…

… KATSEYE cũng xuất hiện trong Thần tượng K-POP: The Debut

Với câu chuyện về hành trình theo đuổi giấc mơ thần tượng, những thử thách khắc nghiệt phía sau ánh hào quang sân khấu cùng dàn diễn viên và nghệ sĩ đình đám, Thần tượng K-POP: The Debut hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn dành cho người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc.

Thần tượng K-POP: The Debut (tựa gốc: K-POP: The Debut), dự kiến khởi chiếu tại rạp từ 26/2/2027.