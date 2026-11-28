Sau hơn 1 tuần công chiếu, Trại giam hạnh phúc vừa chạm tới cột mốc phòng vé 200 tỷ đồng. Tác phẩm tiếp tục củng cố vị thế của Tuấn Trần là nam diễn viên ăn khách nhất nhì màn ảnh Việt, với 8 dự án đạt doanh thu trăm tỷ.

Nhưng nhìn nhận khách quan, không phải dự án nào của Tuấn Trần cũng hoàn toàn chinh phục khán giả. Mới nhất với Trại giam hạnh phúc, vai diễn của anh cũng đang trở thành đề tài mà giới mộ điệu phim ảnh tranh luận.

Nhân vật tròn trịa nhưng đơn điệu?

Trong phim, Tuấn Trần vào vai Phúc, một thầy giáo dạy Ngữ Văn hiền lành, lương thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi một lần vô tình làm ơn mắc oán, anh bị người ta ghi hận và tìm cách trả thù. Chứng kiến em gái rơi vào cảnh sinh tử, Phúc cố gắng giải cứu nhưng vô tình gây ra án mạng. Hậu quả, anh phải chấp hành án tù 1 năm 8 tháng.

Phúc là kiểu nhân vật dễ khơi gợi thương cảm. Anh mồ côi cha mẹ, dốc lòng chăm sóc cô em gái đang độ tuổi đi học trong căn nhà chật chội, ọp ẹp. Nhưng hoàn cảnh sống không tác động đến cách người thầy giáo lương thiện đối xử tử tế, chân thành với mọi người xung quanh. Anh vẫn sẵn sàng chia sẻ xăng với người qua đường dù bản thân phải dắt bộ, thấy cảnh vợ bị chồng bạo hành cũng ra không màng rắc rối mà tay giúp đỡ...

Tuấn Trần vào vai Phúc.

Một người hiền như bụt, tốt bụng và biết quan tâm người khác như vậy lại vướng vòng lao lý chỉ vì bảo vệ em gái khiến khán giả không khỏi cảm thấy tội nghiệp, thấy thương.

Phim đánh mạnh vào tâm lý ấy, khi bất công liên tục xảy ra với Phúc trong môi trường trại giam. Tại đây, anh bị bạn tù cô lập, dằn mặt, ép nhai thức ăn nhúng nước cầu tiêu... Nhưng với bản tính hiền lành, Phúc chọn cách nhẫn nhịn, dù bị ăn hiếp vẫn cắn răng chịu đựng để mọi việc được yên. Lâu dần, Phúc bằng sự lương thiện, hiền lành của mình kết thân các tù nhân cùng buồng.

Tuấn Trần tạo thiện cảm bằng gương mặt hiền, có gì đó chân chất, mộc mạc, nụ cười khờ khạo mà dễ mến. Ánh mắt ngơ ngác, đôi khi đượm buồn và chốc lát lại cụp xuống thể hiện sự cam chịu, ẩn nhẫn bên trong nhân vật. Kể cả khi bị đánh hội đồng, bị bắt nạt, Phúc vẫn giữ im lặng, nuốt sự ấm ức để tránh xung đột.

Cách diễn khờ khạo, rụt rè, có gì đó ngô nghê của Tuấn Trần phù hợp hình tượng nhân vật, mặt khác tạo được hình ảnh tương phản với những tù nhân bặm trợn khác trong buồng giam. Ở các cảnh sinh hoạt cùng bạn tù, Tuấn Trần thể hiện tròn trịa. Ngay cả cách nói chuyện đôi lúc hơi sến súa của Phúc cũng hợp với hình ảnh một thầy giáo dạy Văn lãng mạn, mềm mỏng, dùng tình cảm để chạm đến mọi người.

Tuấn Trần cũng lột tả được sự chân thành của nhân vật trong những tình huống hóa giải mâu thuẫn, tìm cách giúp đỡ, động viên bạn tù về mặt tinh thần.

Chỉ là với vị thế một nam chính, hành trình của Phúc như vậy còn khá đơn điệu. Điểm thú vị của phim ban đầu là đặt một một cá tính hiền lành, sống vị tha đến mức bao đồng vào trong một môi trường khắc nghiệt, đầy rẫy thù oán và bạo lực.

Trại giam hạnh phúc đã thu 200 tỷ đồng.

Nhưng suốt 2 tiếng thời lượng, Phúc thiếu sự phản kháng dù là trong suy nghĩ, thiếu đi một cuộc chất vấn nội tâm đủ sâu sắc để nhìn nhận lại mọi bi kịch xảy ra quanh mình. Anh chịu ấm ức hết lần này tới lần khác mà vẫn nhẫn nhịn, vẫn xông xáo đi lo chuyện bên ngoài, một mình chịu đựng xử lý mọi việc thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ...

Tuấn Trần chưa thoát vùng an toàn

Ở nửa sau phim, các biến cố dồn dập mang nặng tính sắp đặt, biến Phúc trở thành "ông tiên giữa đời thường". Cách xây dựng nhân vật như vậy không thú vị vì thiếu đi chiều sâu. Người xem thấy thương, thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh, chứ để đồng cảm với quyết định của nhân vật thì e rằng khó.

So với Phúc, những cá tính như buồng trưởng Chính (Tiến Luật) lạnh lùng nhưng âm thầm xả thân vì đàn em, hay một Khoa (Khuyến Dương) bặm trợn nhưng sống tình cảm, nuôi khúc mắc sao không được người thân ghé thăm suốt nhiều năm, lúc này lại có phần thú vị, đáng theo dõi hơn hẳn. Nhân vật của Tuấn Trần dần nhạt nhòa trong chính vỏ bọc tròn trịa biên kịch tạo ra, đôi khi có những quyết định gây khó hiểu, gây ức chế.

Thiếu những xung đột nội tâm mang sức nặng, Phúc không phải một thử thách diễn xuất với Tuấn Trần. Trước đó, anh từng đảm nhận những vai hiền lành rơi vào hoàn cảnh đáng thương, mà cách đây không lâu cũng có Hoan của Mang mẹ đi bỏ. Diễn viên hóa thân một chàng trai nghèo làm nghề cắt tóc dạo, bản thân bị động kinh, thi thoảng lên cơn co giật nhưng vẫn cố gắng chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer (Hồng Đào).

Tuấn Trần đã có 8 phim trăm tỷ.

Cũng là một hình mẫu nhân vật "lấy nước mắt" quen thuộc. Hoan của Mang mẹ đi bỏ hay Phúc của Trại giam hạnh phúc đều nghèo khó về vật chất nhưng tình cảm luôn đong đầy. Họ lương thiện, mộc mạc, hiền lành đôi khi đến ngây ngốc, dễ làm người xem thương cảm.

Nhưng Hoan có đời sống nội tâm sinh động hơn. Nghĩ mình sắp không còn đủ sức chăm mẹ, anh tìm cách đưa bà sang Hàn Quốc, tìm lại người anh trai chưa một lần gặp mặt. Mâu thuẫn giữa tình thương và ý nghĩ buông xuôi tạo nên xung đột phức tạp bên trong nhân vật, để rồi giọt nước mắt bật ra xúc động, "chạm" được nhiều hơn.

Đặt cạnh Hoan, Phúc quá đơn điệu và lý tưởng hóa đến mức thái quá, mất đi cá tính mà trở thành một hình mẫu có chút gì đó xa rời thực tế. Tuấn Trần vẫn quen thuộc với từ tạo hình tới diễn xuất, vẫn là nụ cười hiền, ánh mắt đượm buồn, dáng vẻ cam chịu. Nên dù anh thể hiện tròn trịa, Phúc trong tác phẩm do Trung Lùn đạo diễn vẫn còn đơn điệu, dễ khóc mà cũng dễ quên.

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn ở Tuấn Trần khi kịch bản hạn chế sự phát triển của nhân vật. Anh vẫn là một diễn viên thực lực, lại có sức hút phòng vé. Nhưng sau loạt dự án thành công về doanh thu, tài tử sinh năm 1992 có lẽ cần những kịch bản, vai diễn đột phá hơn để gây được ấn tượng về mặt chuyên môn.