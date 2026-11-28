Tối 26/11, Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư máu. Nữ YouTuber đăng kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh, tay chân xuất hiện những vết bầm tím khiến người hâm mộ lo lắng.

Nữ YouTuber thừa nhận bản thân suy sụp hoàn toàn khi nhận hung tin. Cô chia sẻ rằng trước đây vốn là người lạc quan, vui vẻ và yêu đời nhưng hai chữ ung thư đã tác động nặng nề đến tâm lý.

Trước Hậu Hoàng, không ít nữ nghệ sĩ Việt đã từng công khai chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Diva Hồng Nhung

Cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội. Khi đó, cô vẫn duy trì công việc, uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án và đồng nghiệp.

Bước sang tháng 1/2025, nữ diva lần đầu chia sẻ công khai về tình trạng bệnh với người hâm mộ. Ở thời điểm mới phát hiện, cô từng bàng hoàng và có ý định giấu kín. Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật, cô đã thay đổi suy nghĩ và quyết định công bố câu chuyện của bản thân.

Hồng Nhung mắc ung thư vú và vẫn đang tích cực điều trị. Ảnh: FBNV

Hồng Nhung tiết lộ đã bước vào đợt xạ trị thứ 3 sau ca phẫu thuật tại Singapore. Kể từ khi mắc bệnh, thay vì tất bật với các chương trình biểu diễn và háo hức chuẩn bị cho sinh nhật như trước, cô lại bước vào một hành trình “rung chuyển cả thể xác lẫn tinh thần”.

Dẫu đang điều trị bệnh, nữ ca sĩ vẫn giữ vững thái độ sống tích cực và bản lĩnh. Không chọn cách thu mình, cô đều đặn đăng tải những hình ảnh đời thường lạc quan lên mạng xã hội nhằm truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong nhiều đêm nhạc.

Hari Won

Năm 2012, Hari Won tiết lộ mình bị ung thư tử cung khiến dư luận bất ngờ. Một lần bị mệt mỏi, cô đi khám sức khỏe và phát hiện bệnh. Khi ấy, ca sĩ mới 27 tuổi, “cảm giác cả bầu trời như sụp đổ” và không tin nổi mình bị ung thư. Nhờ phát hiện sớm, cô tập trung chữa trị trong 1 năm, trải qua 2 lần phẫu thuật tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ngày lên bàn mổ, cô tưởng mình khó qua khỏi.

Hari Won mắc ung thư khi nữ ca sĩ chỉ mới 27 tuổi. Ảnh: FBNV

Trong suốt 12 năm, nữ ca sĩ rất ít khi đề cập đến bệnh tình của bản thân. Lần gần đây nhất, cô chia sẻ tại chương trình Chị em chúng mình rằng tử cung của cô vẫn còn vết viêm và căn bệnh ung thư này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, cô buộc phải duy trì thể trạng ổn định cùng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nếu sức khỏe suy giảm, các tế bào ung thư có nguy cơ tái phát và dẫn tới vô sinh.

Bù đắp cho nỗi đau này, Hari Won được ông xã Trấn Thành dành hết tình yêu thương. Nam MC luôn quấn quýt ở bên động viên vợ, cùng nhau tập thể dục và duy trì chế độ ăn khoa học. Là người hài hước, Trấn Thành luôn chọc Hari Won cười để cô lạc quan, quên bệnh tật.

Ninh Dương Lan Ngọc

Tại chương trình Chị em chúng mình năm 2020, Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiết lộ mình từng bị ung thư cổ tử cung. Khi bác sĩ cho biết Lan Ngọc bị ung thư cổ tử cung, cô rất hoang mang. Trước đó cô chưa từng đi khám về vấn đề này và cũng chưa tiêm phòng, luôn nghĩ căn bệnh này sẽ không xảy ra với mình.

“Thực sự, bệnh này cũng do sự ỷ y của bản thân mình. Chưa bao giờ tôi đi khám phụ khoa, cũng không tiêm chích phòng ngừa. Tôi cứ nghĩ chuyện đó hy hữu lắm, khó xảy ra. Nhưng, khi biết mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ nói với tôi, nếu chỉ chậm có 1 ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng”, người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc đã ổn định. Ảnh: FBNV

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định nhờ việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời giúp vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen thăm khám định kỳ để theo dõi sát sao sức khỏe bản thân.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc

Đầu tháng 11/2026, Dương Yến Ngọc gây chú ý khi chia sẻ việc bị ung thư cổ tử cung ở tuổi 47. Theo lời người mẫu, cô bị đau bụng dưới và thắt lưng suốt 1 tháng qua. Sau đó, cô đi bấm huyệt, vật lý trị liệu nhưng tình trạng sức khỏe không thuyên giảm. Sau khi đi khám, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung.

Dương Yến Ngọc chia sẻ việc bị ung thư cổ tử cung ở tuổi 47. Ảnh: FBNV

Khi đón nhận chẩn đoán, cựu siêu mẫu chia sẻ tâm lý tương đối bình thản song thể lực đã suy kiệt sau quãng thời gian dài chống chọi với cơn đau. Cô bộc bạch rằng sự mệt mỏi về thể chất cũng khiến tinh thần khó lòng giữ được sự bình yên trọn vẹn.

Trước khi phát hiện ung thư, cựu siêu mẫu vẫn chăm chỉ tập luyện, đạp xe, chơi thể thao... Theo người đẹp, cô phụ thuộc vào thuốc giảm đau vì bị cơn đau bụng hành hạ, thậm chí phải nằm yên trên giường. Cơn đau thắt ở vùng lưng khiến cô không thể ngồi được, đi đứng rất khó khăn.

Năm 2018, Dương Yến Ngọc từng trải qua biến cố đột quỵ. Từ thời điểm đó, cô áp dụng chế độ sinh hoạt khoa học. Cô cũng tìm hiểu các bài tập thở nhằm tăng cường khí huyết, giữ tinh thần lạc quan và giải tỏa lo âu. Dẫu vậy, thông tin mắc bệnh ung thư một lần nữa khiến cô rơi vào trạng thái lo lắng.

Dù sức khỏe kém, cựu siêu mẫu vẫn cố gắng duy trì công việc và sinh hoạt. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, chia sẻ trải nghiệm để động viên những người đang gặp khó khăn. Cô muốn giữ sự tỉnh táo để giải quyết từng vấn đề trong chặng đường sắp tới.