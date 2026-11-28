21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “say hi” đang có mặt tại Mỹ để tham gia concert diễn ra tối 28/11. Ngay khi tới Mỹ, các nghệ sĩ nhanh chóng tham gia tập luyện, tổng duyệt để đêm nhạc diễn ra chỉn chu. Chương trình quy tụ các gương mặt từng tham gia từ Anh trai “say hi”, Tinh hà “say hi” và Em xinh “say hi”. Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò MC.

So với hai đêm diễn Anh trai “say hi” tổ chức tại Las Vegas năm 2025, chương trình lần này có đội hình mở rộng hơn, kết nối nghệ sĩ từ nhiều mùa và phiên bản khác nhau. Sự kết hợp giữa các ca sĩ, rapper theo đuổi nhiều phong cách, từ pop, R&B đến rap và hip-hop, tạo nên đội hình đa dạng về màu sắc âm nhạc.

buitruonglinh và WEAN tập luyện trước khi đêm nhạc diễn ra. Buổi tổng duyệt đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát tiết mục, phối hợp trình diễn và hoàn thiện các phần dàn dựng trước khi chương trình chính thức diễn ra.

"Em xinh" Juky San và Lamoon trong buổi tập luyện. Concert lần này có sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh, thiết kế sân khấu và tương tác với khán giả. Các tiết mục được sắp xếp trong một tổng thể trình diễn thống nhất, tiếp nối dấu ấn của thương hiệu “say hi” qua những chương trình trước đó.

Danh sách ca khúc và các màn kết hợp giữa nghệ sĩ cũng là nội dung được người hâm mộ quan tâm. Bên cạnh những bài hát quen thuộc từng được giới thiệu trên truyền hình và các nền tảng số, concert còn có những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ của mùa “say hi” khác nhau.

Với khán giả Việt Nam tại Mỹ, đêm diễn là dịp gặp gỡ trực tiếp những nghệ sĩ được yêu thích và thưởng thức các tiết mục từng theo dõi qua màn ảnh. Trong khi đó, đội hình đa dạng cũng giúp khán giả có thêm cơ hội tiếp cận nhiều phong cách của nhạc Việt đương đại trong cùng một chương trình.

Đáng chú ý, HIEUTHUHAI có lịch trình biểu diễn liên tiếp 2 đêm tại Mỹ. Sau khi tham gia concert Vũ trụ “say hi” ngày 28/11, nam rapper tiếp tục tổ chức đêm nhạc cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở vào ngày 29/11 tại cùng địa điểm.