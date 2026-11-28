Uyển Ân - em gái Trấn Thành gây chú ý trên thảm đỏ khai mạc LHP quốc tế Hà Nội với nhan sắc khác lạ. Cô thay mặt anh trai dự sự kiện do các phim trên 200 tỷ của Trấn Thành được vinh danh trong khi đạo diễn đang ở Mỹ.

Uyển Ân cũng góp mặt trong 2 phim "Nhà bà Nữ" và "Mai" của Trấn Thành với doanh thu lần lượt là 459 tỷ đồng và 551 tỷ đồng.

Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga nổi bật trên thảm đỏ khi chọn trang phục đen và đỏ đối lập.

Diễn viên Kaity Nguyễn xuất hiện với tư cách giám khảo tại HANIFF năm nay. Đồng thời, phim "Tử chiến trên không" cô đóng cũng được vinh danh trong danh sách các phim có doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cùng hai diễn viên Đoàn Minh Anh và Lan Phương của "Phí phông" tại sự kiện. Tác phẩm này cũng nằm trong danh sách các phim có doanh thu trên 200 tỷ được vinh danh.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ của phim trăm tỷ "Hẹn em ngày nhật thực".

Diễn viên Xuân Phúc của "Tử chiến trên không" lẻ bóng tại sự kiện.

Đạo diễn Huỳnh Lập có tới hai phim được vinh danh là "Nhà gia tiên" và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp góp mặt với tư cách đại diện cho "Thám tử Kiên", một trong những phim có doanh thu trên 200 tỷ đồng.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ tới sự kiện.

Đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ" tại sự kiện. Đây là bộ phim được chọn mở màn HANIFF năm nay và cũng tranh giải tại hạng mục 'Phim truyện dài'.

Diễn viên Trương Thế Vinh.

Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) tại Hà Nội được làm ngắn gọn mang đậm màu sắc Hà Nội. Liên hoan phim năm nay có quy mô lớn hơn kỳ trước, với gần 870 bộ phim đăng ký tham dự. Ban tổ chức chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 37 phim dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Đáng chú ý, 7 trong số 12 phim dài dự thi là đại diện các nước dự thi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027 gồm: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to me, Silent Friend, Ben'imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Năm nay, BTC vinh danh các nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế như Lê Diệu Linh, Phạm Thiên Ân cũng như các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025 - 2026 (Mưa đỏ và Trại buôn người), đặc biệt những phim doanh thu trên 200 tỷ đồng... LHP sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 2/12 tới.

Ảnh: Anh Vũ - P.H