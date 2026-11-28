Trang 163 đưa tin trong một buổi biểu diễn tại tỉnh Chonburi, nữ ca sĩ người Thái Lan Ice Namkang Thippawan khi đang bắt tay giao lưu với người hâm mộ dưới sân khấu đã bị một người đàn ông say xỉn sàm sỡ vùng ngực trước đám đông.

Lực lượng chức năng đã lập tức khống chế người đàn ông này. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, Namkang đã đối mặt người đàn ông để hỏi vì sao lại làm vậy. Nhận thấy mình đã gây họa, anh ta liền quỳ sụp xuống đất chắp tay cầu xin nữ ca sĩ tha thứ ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, vì bị xúc phạm một cách công khai, nữ ca sĩ mất kiểm soát cảm xúc và vung chân đá thẳng vào mặt đối phương.

Đối phương quỳ xuống xin lỗi nhưng Namkang vẫn tức giận giơ chân đá vào mặt.

Sau đó, Namkang đã đăng video người đàn ông đang quỳ xin lỗi mình lên trang cá nhân để giải thích sự việc. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận rằng biết hành động động chân tay là sai, điều này trái với kỷ luật của chính bản thân cô, nhưng thực sự khó giữ được bình tĩnh.

Namkang Thippawan kiên quyết rằng lời xin lỗi không thể xóa nhòa sự thật về hành vi quấy rối tình dục. Người của công chúng cũng có quyền được tôn trọng.

Ông Wuttichai - quản lý nữ ca sĩ - đã xin lỗi ban tổ chức sự kiện và người hâm mộ, nhưng nhấn mạnh rằng bất cứ ai ở vị trí của cô ấy cũng không thể kiềm chế. "Dù làm nghề gì, người đó cũng không nên bị đối xử như vậy. Mỗi nghề nghiệp đều có danh dự và phẩm giá riêng", ông nói.

"Nghệ sĩ cũng cảm thấy đau đớn và xứng đáng được làm việc trong môi trường an toàn như bất kỳ người nào khác. Mong khán giả hãy tôn trọng ranh giới cá nhân. Việc đứng trên sân khấu hay nổi tiếng không cho phép bất cứ ai có quyền chạm vào người biểu diễn mà không có sự đồng ý của họ. Lời xin lỗi không thể xóa bỏ hành vi quấy rối", Namkang Thippawan chia sẻ.

Namkang Thippawan nhiệt tình tương tác khán giả.

Ê-kíp của cô đã nộp bằng chứng video và cảnh sát dự kiến tổ chức hòa giải cho hai bên vào ngày 28/11. Khán giả cũng kêu gọi ban tổ chức phải tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ. Nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi khán giả không giữ được sự tỉnh táo đã sàm sỡ, tấn công ca sĩ.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng hành động của Namkang Thippawan hống hách, tỏ thái độ ngôi sao với khán giả bình thường. Người đàn ông đã quỳ xuống xin lỗi nhưng cô vẫn tấn công anh ta. Nếu thủ phạm đã bị bắt giữ thì cô nên giao cho cảnh sát xử lý.

Namkang Thippawan sinh năm 1997, nổi tiếng với những màn trình diễn trực tiếp và âm hưởng luk thung. Cô tự viết gần như toàn bộ lời bài hát và giai điệu, đồng thời sáng tác cho các nghệ sĩ khác.