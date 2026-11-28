Concert ATVNCG 2026 D-3, D-4 đang đến gần, nhiều Gai Con gấp rút chuẩn bị để "quẩy hết mình" cùng các Anh Tài: Từ trang phục, đồ dùng cá nhân hay những món freebies bé xinh để gửi tặng nhau. Và mới đây, Anh Tài Đại Nghĩa cũng tham gia "cuộc chơi" freebies cùng các Gai Con, với món quà là những bức thư pháp do chính tay anh chấp bút.

Những tấm thư pháp xinh xinh được "Nụi" Nghĩa chuẩn bị cho các Gai Con trong Concert ATVNCG 2026 D-3, D-4 sắp tới. Ảnh: @dv_dainghia

Ngay từ khi "nhá hàng", bài viết của "Nụi" Nghĩa đã nhận được sự quan tâm lớn vì những bức thư pháp xinh xắn với phần lyrics theme song Hỏa Tâm được viết với nét chữ đầy bay bổng. Ngay sau đó, "Nụi" Nghĩa tới tấp nhận được "order" từ các Gai Con và nội dung thư pháp không còn giới hạn ở lời các bài hát mà còn cả những phát ngôn "khó đỡ" đến từ các Anh Tài. Cũng từ đó, nhiều bức thư pháp với những thông điệp "độc lạ" ra đời.

Bên cạnh những câu nói truyền cảm hứng, nhiều thông điệp "cợt nhả" cũng được gửi gắm trong các bức thư pháp của "Nụi" Nghĩa. Ảnh: @dv_dainghia

Các Gai Con có thể nhận ra "bía" của mình qua những lời thoại này không? Ảnh: @dv_dainghia

Gai Con thấy chữ "nổ" bự cỡ này là đủ chưa ạ?

Khi "Namaste" được thể hiện theo 4 cách khác nhau trông sẽ như thế nào? Hãy để "Nụi" giải đáp cho Gai Con nhaaaa!!! Ảnh: @dv_dainghia

Dưới mỗi lời gửi gắm đến từ các fan, Anh Tài Đại Nghĩa đều cố gắng chiều lòng hết mức. Sự nhiệt tình này khiến các Gai Con TP.HCM không giấu nổi GATO, liên tục manifest "Nụi" Nghĩa sẽ đem những phần quà này đến với các Gai Con trong các sự kiện sắp tới tại TP.HCM. Đây không phải lần đầu Gai Con và khán giả trầm trồ trước những nét chữ của Anh Tài Đại Nghĩa. Trong những phần chọn đội trong nhà sinh hoạt chung cùng các Anh Tài khác tại chương trình, Anh Tài Đại Nghĩa cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì tài thư pháp của mình. Trên mạng xã hội, "Nụi" cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh tâm viết thư pháp, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Chữ viết của Anh Tài Đại Nghĩa trong phần chọn đội trước thềm Công diễn 3. Ảnh: @dv_dainghia

Cận cảnh quá trình Anh Tài Đại Nghĩa chuẩn bị freebies cho các Gai Con. Hiện những order của các Gai Con vẫn tiếp tục gửi về, mong chờ những phần quà đến tay tại phần giao lưu fan booth trong 2 ngày concert sắp tới. Nguồn: @dainghia_2017