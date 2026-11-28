Concert ATVNCG 2026 D3-4: 'Nụi' Đại Nghĩa chuẩn bị quà gì mà Gai Con ai cũng háo hức?
Concert D-3, D-4 ATVNCG 2026 đang sát sạt, dường như cả dàn Anh Tài lẫn Gai Con đều không giấu được sự háo hức. Bên cạnh việc sắm sửa những trang phục cực "cháy", các Gai Con cũng chuẩn bị những món quà kỷ niệm xinh xắn (frieebies) để tặng nhau. Ở chiều ngược lại, "Nụi" Đại Nghĩa cũng thực hiện những bức thư pháp để dành tặng các Gai Con nhưng "lạ lắm à nha".
Concert ATVNCG 2026 D-3, D-4 đang đến gần, nhiều Gai Con gấp rút chuẩn bị để "quẩy hết mình" cùng các Anh Tài: Từ trang phục, đồ dùng cá nhân hay những món freebies bé xinh để gửi tặng nhau. Và mới đây, Anh Tài Đại Nghĩa cũng tham gia "cuộc chơi" freebies cùng các Gai Con, với món quà là những bức thư pháp do chính tay anh chấp bút.
Ngay từ khi "nhá hàng", bài viết của "Nụi" Nghĩa đã nhận được sự quan tâm lớn vì những bức thư pháp xinh xắn với phần lyrics theme song Hỏa Tâm được viết với nét chữ đầy bay bổng. Ngay sau đó, "Nụi" Nghĩa tới tấp nhận được "order" từ các Gai Con và nội dung thư pháp không còn giới hạn ở lời các bài hát mà còn cả những phát ngôn "khó đỡ" đến từ các Anh Tài. Cũng từ đó, nhiều bức thư pháp với những thông điệp "độc lạ" ra đời.
Dưới mỗi lời gửi gắm đến từ các fan, Anh Tài Đại Nghĩa đều cố gắng chiều lòng hết mức. Sự nhiệt tình này khiến các Gai Con TP.HCM không giấu nổi GATO, liên tục manifest "Nụi" Nghĩa sẽ đem những phần quà này đến với các Gai Con trong các sự kiện sắp tới tại TP.HCM. Đây không phải lần đầu Gai Con và khán giả trầm trồ trước những nét chữ của Anh Tài Đại Nghĩa. Trong những phần chọn đội trong nhà sinh hoạt chung cùng các Anh Tài khác tại chương trình, Anh Tài Đại Nghĩa cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì tài thư pháp của mình. Trên mạng xã hội, "Nụi" cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh tâm viết thư pháp, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-atvncg-2026-d3-4-nui-dai-nghia-chuan-bi-qua-gi-ma-gai-con-ai-cung-hao-huc-post1898364.tpo