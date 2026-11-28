Ngày 28/11, tại Hà Nội, Chợ Dự án phim trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026 (HANIFF VIII) khai mạc với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Chương trình do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) – Vietnam Media Corp tổ chức, diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, song hành với các hoạt động của liên hoan phim. Đây là lần thứ sáu Chợ Dự án phim được tổ chức, tạo không gian để các nhà làm phim giới thiệu ý tưởng, trao đổi chuyên môn và tìm kiếm đối tác phát triển dự án.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: BTC

Kết nối ý tưởng sáng tạo với cơ hội đầu tư

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, HANIFF VIII góp phần tôn vinh những thành tựu sáng tạo của điện ảnh Việt Nam và thế giới, giới thiệu tới công chúng các tác phẩm giàu giá trị nhân văn, có chất lượng nghệ thuật và dấu ấn riêng. Liên hoan phim cũng là dịp thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, khuyến khích tài năng mới và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh.

Ngày 28/11, Chợ Dự án phim lần thứ sáu khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: BTC

Trong đó, Chợ Dự án phim là một trong những chương trình chuyên môn trọng tâm, kết nối nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với các nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Thông qua các cuộc gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình, các nhóm làm phim có điều kiện giới thiệu dự án, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, qua năm kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim đã từng bước khẳng định hiệu quả trong việc hỗ trợ các nhà làm phim. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại đây đã phát triển thành tác phẩm, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.

“Những kết quả đó là minh chứng cho ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động này, đồng thời khẳng định vai trò của Chợ Dự án phim trong việc đồng hành, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Năm dự án Việt Nam vào vòng thuyết trình

Theo Ban tổ chức, Chợ Dự án phim năm nay nhận hơn 60 dự án đăng ký đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mức cao nhất qua các kỳ tổ chức. Sau quá trình tuyển chọn, 10 dự án đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình.

Việt Nam có năm dự án, gồm: “Bột và hoa”, “Bạn muốn hẹn hò?”, “Nhất quyết không nghèo”, “Thiên An” và “Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny”.

Năm dự án quốc tế gồm “Moms” (Thái Lan), “Sleepless City” (Hàn Quốc), “Spirit of steppe” (Mông Cổ), “Home, here I am” (Campuchia) và “Less Meat” (Bangladesh). Các nhóm làm phim sẽ giới thiệu dự án trước ban giám khảo, qua đó tìm kiếm cơ hội hỗ trợ và phát triển tác phẩm.

Ban giám khảo năm nay gồm năm chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực tuyển chọn phim, đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, sản xuất và dựng phim. Các thành viên gồm ông Park Sungho, giám tuyển Liên hoan phim quốc tế Busan; đạo diễn, biên kịch, diễn viên Stéphane Ly-Cuong; diễn viên, nhà sản xuất phim Hứa Vĩ Văn, Giám đốc Quan hệ chiến lược Công ty Cổ phần ID Communication; đạo diễn Đỗ Quốc Trung và nhà dựng phim Károly Szalai.

Với kinh nghiệm từ nhiều nền điện ảnh và lĩnh vực chuyên môn, các giám khảo được kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều khi đánh giá chất lượng, tính sáng tạo và khả năng phát triển của từng dự án.

Bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp BHD chia sẻ tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp BHD, nhắc đến hành trình này như một câu chuyện có ý nghĩa đối với những nhà làm phim đang tìm cơ hội phát triển dự án.

Chợ Dự án phim năm nay cũng lần đầu mở rộng cơ cấu lên ba giải thưởng, tổng trị giá 8.000 USD. Trong đó, Giải Nhất trị giá 5.000 USD do Viện Pháp tại Việt Nam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ; Giải Phát triển Dự án trị giá 2.000 USD do HKFilm tài trợ; Giải của Ban giám khảo trị giá 1.000 USD do ID Communication Group tài trợ.

Kết quả Chợ Dự án phim sẽ được công bố tại lễ bế mạc và trao giải HANIFF VIII, dự kiến diễn ra ngày 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.