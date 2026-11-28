Không ai khác, người đàn ông được nhắc đến chính là Kim Lý - ông xã của Hồ Ngọc Hà. Thời gian gần đây, nam diễn viên liên tục xuất hiện cùng bà xã trong những sự kiện giải trí và hoạt động quan trọng. Sự đồng hành đều đặn của Kim Lý khiến anh trở thành gương mặt quen thuộc mỗi khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện trước công chúng.

Kim Lý sánh đôi cùng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Bvlgari.

Mới đây, tại sự kiện của Bvlgari, Kim Lý tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên cạnh Hồ Ngọc Hà. Không cần những cử chỉ quá phô trương, nam diễn viên vẫn ghi điểm bởi cách luôn có mặt, đồng hành và dành sự quan tâm cho bà xã. Từ thảm đỏ đến những hoạt động bên lề, cả hai thường xuyên mang đến hình ảnh tình tứ, thoải mái.

Kim Lý hộ tống Hồ Ngọc Hà, tự hào ngắm nhìn bà xã tỏa sáng tại sự kiện.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Kim Lý xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà tại những sự kiện lớn. Trước đó, tại sự kiện ra mắt album Vol.8, nam diễn viên còn khiến khán giả thích thú với khoảnh khắc nhún nhảy theo những giai điệu của vợ. Không chỉ đứng bên dưới cổ vũ, anh còn hào hứng hòa mình vào âm nhạc, cùng Hồ Ngọc Hà thực hiện những động tác nhảy vui nhộn.

Kim Lý hào hứng ủng hộ âm nhạc của bà xã tại sự kiện ra mắt album Vol.8.

Kim Lý vẫn luôn dành sự trân trọng và tự hào khi nhắc về hành trình bên Hồ Ngọc Hà.

Thay vì giữ hình ảnh nghiêm túc thường thấy tại các sự kiện, Kim Lý cho thấy một khía cạnh rất đời thường: sẵn sàng "quẩy" theo nhạc của bà xã. Chính sự hưởng ứng nhiệt tình này khiến màn tương tác của hai người trở nên đáng yêu, nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Một bức ảnh hiếm ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thuở mới yêu được nam diễn viên chia sẻ trong dịp đặc biệt.

Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì sự gắn bó đáng ngưỡng mộ. Không chỉ là người bạn đời, Kim Lý còn giống như một "fan cứng" luôn sẵn sàng cổ vũ, ủng hộ mọi hoạt động của nữ ca sĩ. Có lẽ, giữa những lịch trình nghệ thuật bận rộn, sự hiện diện và đồng hành của ông xã chính là một trong những điều khiến Hồ Ngọc Hà thêm vững vàng trên hành trình của mình.