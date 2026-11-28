Phạm Hoàng Thu Uyên từng được trao sash và vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, đồng thời được dự kiến trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2026. Tuy nhiên, mới đây, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tại Việt Nam thông báo người đẹp sẽ không góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Theo thông báo mới nhất từ đơn vị sở hữu bản quyền Miss Earth tại Việt Nam, Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham dự Miss Earth 2026 được tổ chức tại Philippines. Quyết định này được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất giữa các bên liên quan.

Phạm Hoàng Thu Uyên được trao vương miện và sash Hoa hậu Trài đất Việt Nam 2026.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền cho biết: "Sau khi trao đổi và thống nhất giữa các bên, Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham dự Miss Earth 2026 tại Philippines. Thu Uyên vẫn tiếp tục đảm nhiệm danh hiệu Miss Earth Vietnam 2026, đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng và dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam".

Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh việc Thu Uyên không tham gia Miss Earth 2026 đã được thống nhất giữa 3 bên, không ảnh hưởng đến danh hiệu cũng như vai trò của người đẹp trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026.

Đơn vị nắm bản quyền cũng ghi nhận những đóng góp của Phạm Hoàng Thu Uyên trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi người đẹp không thể góp mặt tại cuộc thi quốc tế. Như vậy, dù không tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss Earth 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên vẫn giữ danh hiệu hoa hậu trong nước và tiếp tục đồng hành với các hoạt động hướng đến môi trường.

Phạm Hoàng Thu Uyên và Miss Earth 2025.

Phạm Hoàng Thu Uyên năm nay 28 tuổi, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 84-61-94 cm. Trước khi trở thành Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên từng gây chú ý khi lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Miss Earth là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001, hướng đến việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và khuyến khích các hoạt động cộng đồng. Mỗi mùa giải thường quy tụ khoảng 80-90 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.