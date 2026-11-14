Sở thích lạ của Ronaldo, Pogba

Trong thời gian trong lên tuyển tập trung cho loạt trận FIFA Days tháng 11, các cầu thủ thường tranh thủ thư giãn và theo đuổi những sở thích cá nhân. Thủ môn Alisson Becker của Liverpool gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi câu cá bên hồ nước thơ mộng. Tuy nhiên, anh không phải ngôi sao duy nhất có thú vui khác thường khi rời xa sân cỏ.

Ngoài những buổi tập gym khắc nghiệt để duy trì thể hình, Cristiano Ronaldo lại có một sở thích khá bình dân là chơi bingo. Siêu sao người Bồ Đào Nha tiết lộ niềm vui khi tham gia trò chơi này nằm ở cảm giác hồi hộp chờ đợi con số quyết định. Năm 2008, Ronaldo chia sẻ: "Chơi bingo rất thú vị. Bạn phải chờ đợi rất lâu chỉ để một con số xuất hiện và hoàn thành ván chơi. Cảm giác càng đặc biệt khi chứng kiến một người bạn có được con số may mắn trước mình".

Paul Pogba có niềm đam mê đặc biệt với môn đua lạc đà, thậm chí còn biến sở thích này thành một khoản đầu tư. Năm 2025, nhà vô địch World Cup 2018 góp vốn vào Al Haboob, đội đua lạc đà có trụ sở tại Saudi Arabia. Pogba cho biết anh thường xem các cuộc đua trên YouTube, đồng thời dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật và chiến thuật. Theo tiền vệ người Pháp, đua lạc đà cũng giống bóng đá, đòi hỏi sự tận tụy, hy sinh và tinh thần đồng đội.

Trên sân cỏ, Eberechi Eze nổi tiếng với khả năng xử lý bóng và tìm ra khoảng trống trước những hàng phòng ngự kín kẽ. Ngoài đời, ngôi sao Arsenal cũng yêu thích những màn đấu trí trên bàn cờ vua. Đáng chú ý, ngay trước khi đánh bại Man City ở chung kết FA Cup 2025, Eze từng thắng 15.000 bảng tại một giải cờ vua trực tuyến kéo dài 4 ngày. Anh hiện nằm trong nhóm 15% người chơi có thứ hạng cao nhất trên Chess.com và từng có dịp so tài với tỷ phú Richard Branson.

Axel Tuanzebe sở hữu một sở thích khó tin là chơi Hungry Hippos, trò chơi quen thuộc với trẻ em. Không chỉ chơi để giải trí, anh còn lập kỷ lục Guinness thế giới ở nội dung dọn sạch các viên bi trong trò chơi nhanh nhất. Cựu hậu vệ MU hoàn thành thử thách chỉ trong 17,36 giây, vượt qua các đồng đội trong một sự kiện do MU phối hợp tổ chức với Guinness World Records. Thành tích này biến một trò chơi trẻ con thành dấu ấn đặc biệt trong hồ sơ cá nhân của hậu vệ người Anh.

Xavi Hernandez có niềm đam mê đặc biệt với việc tìm kiếm nấm trong tự nhiên. Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha dành thời gian đi bộ trong rừng để săn những loại nấm quý hiếm. Theo truyền thông, Gerard Pique và Shakira từng tham gia những chuyến đi như vậy cùng Xavi. HLV Pep Guardiola, người từng làm việc với Xavi tại Barcelona, cũng rất hứng thú với sở thích này và nhận xét rằng người có thú vui hái nấm chắc chắn không phải người xấu.

Phil Foden có chung niềm đam mê câu cá với Alisson Becker. Ngôi sao Man City xem đây là cách thư giãn, tạm quên áp lực từ những trận đấu đỉnh cao tại Premier League. Tình yêu với bộ môn này bắt đầu từ khi Foden mới 6-7 tuổi sau lần đầu được cha đưa đi câu bằng chiếc cần của ông nội. Kể từ đó, hai cha con thường xuyên đi câu mỗi cuối tuần. Foden thậm chí từng sang Tây Ban Nha và bắt được một con cá da trơn nặng tới 130 pound (khoảng 59 kg).

Thủ môn Aaron Ramsdale tìm thấy sự bình yên bên những chú chó sau những giờ phút căng thẳng trên sân cỏ. Cựu cầu thủ Arsenal đặc biệt yêu thích việc huấn luyện chó và dành thời gian chăm sóc thú cưng. Ramsdale hiện là chủ nhân của Patrick, chú chó thuộc giống Chow Chow. Anh chia sẻ rằng việc kết nối với các loài vật giúp bản thân thư giãn và cân bằng cuộc sống. Với thủ môn người Anh, đây là cách hiệu quả để tách mình khỏi áp lực của bóng đá chuyên nghiệp.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.