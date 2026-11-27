Pochettino bắt đầu nhiệm kỳ hứa hẹn đầy sóng gió của mình. Ảnh: Daily Mail

Một trận thua, nhiều vấn đề

Không nhiều huấn luyện viên có màn ra mắt thảm họa như Mauricio Pochettino tại Manchester United. Nhà cầm quân người Argentina bắt đầu công việc ở Old Trafford trong bối cảnh đội bóng sa sút, quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi và ngay trận đầu tiên là thử thách rất lớn tại Anfield. Thất bại 0-4 trước Liverpool hôm 22/11 vì thế không chỉ là kết quả tồi tệ đầu tiên của triều đại mới, mà còn phơi bày những vấn đề Pochettino phải giải quyết, nếu muốn kéo "Quỷ đỏ" khỏi khủng hoảng.

Chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro ở phút thứ 8 là bước ngoặt không thể phủ nhận. Manchester United phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, song điều đó không thể là lời biện minh cho một màn trình diễn tiếp tục dưới rất xa tiêu chuẩn của một đội bóng lớn.

Vấn đề đáng lo ngại nằm ở phản ứng của đội bóng ngay sau biến cố. Từ quả đá phạt được hưởng sau tình huống Yoro bị truất quyền thi đấu, Dominik Szoboszlai mở tỷ số ở phút thứ 10. Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Rio Ngumoha bên cánh trái. Một đội bóng có thể gặp bất lợi vì thẻ đỏ, nhưng việc để thủng lưới quá nhanh cho thấy cấu trúc phòng ngự còn rất nhiều lỗ hổng.

De Ligt là tâm điểm của sự chỉ trích. Trung vệ người Hà Lan có lần đầu đá chính tại Premier League sau gần 1 năm và cho thấy anh chưa sẵn sàng để bị ném vào một trận cầu đinh đầy tốc độ. Anh bị vượt qua trong tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Yoro, sau đó tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ và khả năng di chuyển của hàng công Liverpool.

Những bàn thua không đơn thuần là sai sót cá nhân mà là hệ quả của việc đội hình bị kéo giãn, sự hỗ trợ dành cho người nhận bóng thiếu hiệu quả và tuyến phòng ngự chọn vị trí rất vô tổ chức. Trong thế thiếu người, những sai lầm ấy càng dễ bị khai thác.

Thống kê sau trận đấu với Liverpool ghi nhận Manchester United đã thủng lưới 34 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tính riêng tại Premier League, đội bóng nhận 23 bàn thua sau 11 vòng. Hiệu suất phòng ngự kém cỏi là bài toán đang cần Pochettino phải giải ngay lập tức.

Khủng hoảng không chỉ nằm ở hàng thủ

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn lỗ hổng chiến thuật nằm ở trạng thái tinh thần. Manchester United bước vào trận gặp Liverpool sau chuỗi kết quả nghèo nàn và bàn thua sớm cùng chiếc thẻ đỏ khiến sự tự tin vốn mong manh càng dễ sụp đổ.

Sau 11 vòng Premier League, "Quỷ đỏ" thu về vỏn vẹn 8 điểm, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu đặc biệt tệ, khiến nhiệm vụ trước mắt của Pochettino không thể chỉ là xây dựng lối chơi theo ý muốn. Ông phải nhanh chóng tìm cách tích lũy điểm số, đồng thời tạo nền tảng đủ ổn định để đội bóng không tiếp tục bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Nhưng nhiệm vụ đó sẽ không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt từ đội ngũ lãnh đạo. Các thông tin từ báo giới Anh hé lộ Pochettino có thể chỉ được cấp chưa đến 50 triệu bảng kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đây là hậu quả từ việc đội chủ sân Old Trafford đã đầu tư đáng kể ở những kỳ chuyển nhượng gần đây và phải cân nhắc các quy định tài chính.

Điều đó buộc Pochettino phải xác định thứ tự ưu tiên. Hàng thủ cần được xem xét trước tiên, bởi số bàn thua và sai sót trong tổ chức không thể giải quyết chỉ bằng thay đổi sơ đồ. Một hậu vệ biên công thủ toàn diện, một trung vệ có tốc độ tốt để bảo vệ khoảng trống phía sau khi đội hình dâng cao là những sự bổ sung cần ngay lập tức. Trên hàng công, chấn thương dài hạn của Benjamin Sesko cũng khiến nhu cầu có thêm một trung phong trở nên thiết thực.

Nhưng nếu ngân sách thực sự hạn chế, việc mua sắm dàn trải có thể khiến đội bóng sở hữu nhiều phương án trung bình và không giải quyết được điểm yếu cốt lõi. Điều này đã từng xảy ra ở tuyến giữa sau khi Casemiro ra đi. Thay vì đầu tư mạnh tay cho các bản hợp đồng bom tấn, Manchester United lại lựa chọn những phương án "vừa túi tiền" như Youri Tielemans và Andrey Santos. Hậu quả là cả hai cầu thủ này đều không thể lấp đầy những khoảng trống nơi trung lộ.

Quan trọng không kém chuyện tài chính là quyền hạn của Pochettino. Trước trận gặp Liverpool, nhà cầm quân người Argentina khẳng định, ông muốn tham gia vào những quyết định lớn liên quan đến đội hình trong tương lai. Phát biểu ấy cho thấy ông không muốn chỉ chịu trách nhiệm về kết quả trên sân, trong khi quyết định xây dựng lực lượng lại nằm hoàn toàn ở bộ phận khác. Đây là đòi hỏi hợp lý với một huấn luyện viên được giao nhiệm vụ tái thiết đội bóng. Ban lãnh đạo của "Quỷ đỏ" cần phải bảo đảm người cầm quân có tiếng nói thực chất trong các kế hoạch nhân sự. Đây là chiến lược hướng tới mục tiêu dài hạn thay vì chỉ nhận lại những kết quả tức thời.

Công bằng mà nói, trận thua 0-4 tại Anfield không phải thước đo chuẩn xác cho năng lực của Pochettino. Thẻ đỏ từ phút thứ 8 đã làm đổ vỡ mọi kế hoạch chiến thuật, buộc Manchester United chơi phần lớn trận đấu trong thế thiếu người trước đối thủ có tốc độ và chất lượng tấn công rất cao. Tuy nhiên, thất bại đó có ý nghĩa quan trọng để Pochettino có thể đánh giá nhiệm vụ nan giải mà ông đang phải đối mặt. Manchester United có quá nhiều vấn đề từ chuyên môn đến tinh thần, từ nhân sự trên sân cỏ đến cấu trúc quản lý sau hậu trường. Việc nhìn nhận đúng vấn đề có thể giúp Pochettino nắm đúng "đầu dây" để bắt đầu gỡ dần những "nút thắt".

Tất nhiên, thời gian để ông giải quyết các vấn đề không phải là vô hạn. Nguy cơ đội bóng tiếp tục tụt sâu hơn nữa rất thực tế với những gì đang diễn ra. Nếu như Pochettino không sớm tìm ra cách "hãm phanh" cho đà tụt dốc hiện tại, sự nghiệp của ông hoàn toàn có thể bị hoen ố ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool đã khiến huấn luyện viên Mauricio Pochettino phải nhận một kỷ lục buồn, khi ông chính thức cân bằng thành tích thua đậm nhất trong trận ra mắt của một huấn luyện trưởng Manchester United. Trong suốt chiều dài lịch sử của đội chủ sân Old Trafford, mới chỉ có duy nhất một nhà cầm quân phải nếm trải cảm giác cay đắng tương tự trong ngày đầu tiên cầm quân. Đó là huấn luyện viên Lal Hilditch, người cũng từng để thua với tỷ số tương tự 0-4 trước Bolton từ cách đây... hơn một thế kỷ - tháng 10/1926.