Trong tối 26-11, đã diễn ra các trận đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào của Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. Mật độ thi đấu khá dày trong khi nhiều trận đấu diễn ra so kè, quyết liệt nên phải đến 23h00 mới kết thúc buổi thi đấu.

Quang cảnh thi đấu tối 26-11.

Tại nội dung đồng đội nam nâng cao, đáng chú ý là trận đấu ở bảng D giữa CLB Thái Hà với CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang. Trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Trong chiến thắng này, tay vợt bóng bàn Quân đội Nguyễn Đăng Hiệp tỏa sáng khi thắng cả hai trận trước Nguyễn Quang Trường với tỉ số 3-2, trước tay vợt Nguyễn Duy Phong với tỉ số 3-0. Người giành trận thắng còn lại cho CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang là cựu tay vợt Quân đội Lê Văn Đức khi vượt qua Trần Mạnh Cường với tỉ số 3-2.

Sau vòng bảng đã xác định 8 đội vào tứ kết gồm: CLB Sơn Tè Bóng bàn, CLB Thiên Văn Hải Phòng (bảng A); CLB VietEd - Hoàng Tuấn, CLB Tuấn Nam Định (bảng B); CLB Hải Phòng, CLB Công an nhân dân T&T 1 (bảng C); CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang, CLB Thái Hà (bảng D).

Ở nội dung này, đội tuyển Lào với các tay vợt trẻ đã thua cả hai trận ở bảng C nên xếp cuối bảng, không giành vé vào vòng tứ kết.

Ban tổ chức và đại diện các đội bốc thăm tứ kết đồng đội nam nâng cao vào tối 26-11.

Ngay sau khi kết thúc vòng bảng vào tối 26-11, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm và xác định các cặp đấu vòng tứ kết, diễn ra vào sáng 27-11, gồm:

CLB Sơn Tè bóng bàn – CLB Tuấn Nam Định

CLB Thái Hà – CLB Hải Phòng

Văn phòng luật Hưng Giang – Công an nhân dân T&T 1

Team Thiên Văn Hải Phòng – VietEd - Hoàng Tuấn

Kết quả một số trận đấu trong tối 26-11:

Nội dung Đồng đội nam nâng cao:

Trẻ Hà Nội 1 – Pingpong Club Tây Hồ 3-0

CLB Sơn Tè Bóng bàn – VietEd 2 3-0

Hải Phòng – Công an nhân dân T&T 1 3-1

CLB Tuấn Nam Định – Công an nhân dâ T&T 2 3-2

Nội dung Đồng đội nam phong trào:

Sao Biển Hải Dương – Trung tâm Bóng bàn Danh Phong 3-0

Đại học TDTT Từ Sơn – Nghệ An 0-3

Mobi Hoàng Chốp – Long Biên 3-1

Danh Phong 1 – Ba Đình 3-0

Sơn Tè Bóng bàn – Trẻ Hà Nội 2 3-1

KS Team 1 – Shop Dũng Vân 3-0

Đại Hòa Phát – Công an nhân dân T&T 4 3-0

Monaco – Nam Thúy 3-0

Quân đội 1 – SB Hải Dương 2 3-0

Hải Phòng – Cường Vũ 3-0

Một số hình ảnh thi đấu vào tối 26-11: