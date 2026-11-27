Phạm Thị My tranh tài ở nội dung 500m tốc độ nữ. Ảnh: VCF

Sáng 26/11, trên đường đua tại Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị My góp mặt ở trận chung kết nội dung 500m tốc độ nữ. Đối thủ của cô là Nguyễn Thị Thật, tay đua giàu kinh nghiệm và đang thể hiện phong độ vượt trội tại Đại hội năm nay. Không thể vượt qua đại diện An Giang trong cuộc đua quyết định, Phạm Thị My giành HCB.

Theo HLV trưởng đội tuyển xe đạp Thanh Hóa Nguyễn Duy Chiến, đây là tấm HCB đầu tiên của xe đạp đường trường Thanh Hóa ở đấu trường Đại hội Thể thao toàn quốc (4 năm diễn ra một lần) cũng như Giải Vô địch quốc gia (diễn ra hằng năm).

Tại kỳ Đại hội năm 2022, Nguyễn Văn Lãm từng giành HCĐ ở nội dung đường trường. Bốn năm sau, Phạm Thị My đưa thành tích của đội tuyển lên thêm một bậc.

HLV Nguyễn Duy Chiến chúc mừng thành tích của VĐV Phạm Thị My.

Nếu chỉ nhìn vào màu huy chương, đây chưa phải kết quả cao nhất. Nhưng trong bối cảnh xe đạp đường trường là cuộc cạnh tranh quyết liệt với những đơn vị có truyền thống, lực lượng và điều kiện đầu tư mạnh, việc Thanh Hóa từng bước cải thiện thứ hạng mang ý nghĩa quan trọng. Từ tấm HCĐ của Nguyễn Văn Lãm đến HCB của Phạm Thị My là dấu hiệu cho thấy đội tuyển đang thu hẹp khoảng cách ở những nội dung trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

Đằng sau kết quả ấy là quá trình đầu tư có trọng điểm của ban huấn luyện. Khi tiếp quản bộ môn xe đạp vào năm 2021, HLV Nguyễn Duy Chiến đối diện nhiều thiếu thốn về trang thiết bị.

Thành tích của Phạm Thị My tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dấu mốc mới với Xe đạp đường trường Thanh Hóa.

Năm 2026 cũng ghi nhận bước tiến của xe đạp Thanh Hóa ở tuyến trẻ. Tại Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia, đội tuyển giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Trong đó, Phạm Thị My cùng các đồng đội đóng góp 8 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ ở các nội dung đường trường.

Những kết quả ấy tạo thêm cơ sở cho kỳ vọng về quá trình chuyển tiếp từ thành tích trẻ lên sân chơi đỉnh cao.

Đón nhận tấm HCB của học trò, HLV Nguyễn Duy Chiến không giấu tham vọng tiến xa hơn. Ông cho biết sẽ “mạnh dạn” đặt mục tiêu cạnh tranh HCV ở kỳ Đại hội tiếp theo.