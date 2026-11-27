Cristiano Ronaldo được cho là đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ bằng một trận đấu chia tay đặc biệt trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, trận đấu này có thể chứng kiến sự trở lại của một gương mặt quen thuộc trên băng ghế huấn luyện: Luiz Felipe Scolari, cựu HLV trưởng đội tuyển Brazil.

Theo một báo cáo được ESPN đăng tải, Jorge Jesus sẽ không đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng trong trận đấu chia tay của Ronaldo.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những bất đồng và căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người.

Ronaldo. Ảnh: AFP

Thông tin này tạo thêm nhiều sự chú ý xung quanh kế hoạch chia tay đội tuyển quốc gia của Ronaldo.

Dù quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế được cho là đã được đưa ra, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn có thể thi đấu thêm một trận cuối cùng để chính thức khép lại hành trình đáng nhớ của mình.

Scolari có thể tái ngộ Ronaldo sau hơn hai thập kỷ

Luiz Felipe Scolari được xem là ứng viên đáng chú ý cho vị trí dẫn dắt Bồ Đào Nha trong trận đấu đặc biệt này. Ông từng là người trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia cho Cristiano Ronaldo vào năm 2003, khi tiền đạo này mới bắt đầu khẳng định tên tuổi trong bóng đá châu Âu.

Ronaldo và Scolari. Ảnh: Getty

Trong những năm đầu khoác áo đội tuyển, Ronaldo và Scolari đã xây dựng mối quan hệ khá thân thiết. Nhà cầm quân người Brazil đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Ronaldo.

Chính vì vậy, nếu Scolari thực sự trở lại dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chia tay, đây sẽ là một cuộc tái ngộ giàu ý nghĩa. Người từng mở cánh cửa đội tuyển quốc gia cho Ronaldo có thể cũng sẽ là người đồng hành cùng anh trong khoảnh khắc khép lại hành trình ấy.

Fernando Santos cũng khó trở lại

Một cái tên khác được nhắc đến là Fernando Santos, cựu HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông từng làm việc cùng Ronaldo trong giai đoạn 2014–2022 và là người dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch EURO 2016, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này.

Ảnh: REUTERS/Molly Darlington

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người được cho là đã xấu đi sau World Cup 2022 tại Qatar. Việc Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị ở một số trận đấu quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn vòng knock-out, đã tạo ra nhiều tranh luận và khiến hình ảnh gắn bó giữa hai người không còn như trước.

Do đó, khả năng Fernando Santos trở lại để đồng hành cùng Ronaldo trong trận đấu chia tay được đánh giá là không cao.

Khép lại hành trình quốc tế huyền thoại

Cristiano Ronaldo đã có hơn 20 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha, trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc gia này. Theo số liệu được đề cập trong báo cáo, anh đã ghi 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân.

Ronaldo đã có hơn 20 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Trong suốt sự nghiệp quốc tế, Ronaldo không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là biểu tượng của một thế hệ bóng đá Bồ Đào Nha. Đỉnh cao đáng nhớ nhất của anh cùng đội tuyển là chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019.

Nếu trận đấu chia tay được tổ chức với sự trở lại của Luiz Felipe Scolari, đó sẽ là một cái kết mang nhiều ý nghĩa đối với cả hai. Từ người thầy từng trao cơ hội đầu tiên ở cấp độ đội tuyển đến người học trò đã trở thành huyền thoại, cuộc tái ngộ này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Dù vậy, những thông tin về trận đấu cuối cùng cũng như khả năng Scolari trở lại dẫn dắt Bồ Đào Nha hiện vẫn cần được xác nhận chính thức. Người hâm mộ sẽ phải chờ thêm thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha để biết ai sẽ là người đứng trên băng ghế huấn luyện trong thời khắc đặc biệt của Cristiano Ronaldo.