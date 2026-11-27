Với những bước chạy ung dung, VĐV của Bắc Ninh một lần nữa cho thấy sự vượt trội tại đấu trường trong nước.

VĐV Nguyễn Thị Oanh (đoàn Bắc Ninh) duy trì nhịp chạy ổn định, ung dung cán đích đầu tiên ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Bước vào chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games, ASIAD và nhiều giải đấu quốc gia, chân chạy sinh năm 1995 vẫn duy trì được phong độ và bản lĩnh thi đấu của một VĐV hàng đầu.

Đúng như dự đoán, Nguyễn Thị Oanh không gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ. Với những bước chạy đều đặn, không cần bung hết sức, cô vẫn thể hiện sự vượt trội để cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34 giây 98, qua đó mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Bắc Ninh.

Giành huy chương bạc (HCB) là Hoàng Thị Ngọc Anh của Hải Phòng với thành tích 10 phút 41 giây 53, chậm hơn Nguyễn Thị Oanh 6 giây 55.

Trong khi đó, Đinh Thị Thu Hương, cũng của Hải Phòng, giành huy chương đồng (HCĐ) với thành tích 10 phút 53 giây 05.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Lâm Đồng) với thành tích 11 phút 04 giây 84 và Lý Mùi Sâu (Cao Bằng) với 11 phút 33 giây 09.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, thành tích của Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa vượt qua kỷ lục Đại hội 9 phút 58 giây 80 do chính cô thiết lập năm 2018 tại Hà Nội. Oanh cũng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia 9 phút 43 giây 83, được xác lập tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia.

Tại đấu trường châu lục năm ấy, cô đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, ghi dấu mốc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam.

Tên tuổi Nguyễn Thị Oanh còn gắn với kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, nơi cô lập kỳ tích giành 4 HCV cá nhân ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Đến SEA Games 33 năm 2025, chân chạy Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế với 3 HCV, nâng tổng số HCV giành được qua các kỳ SEA Games lên con số 15.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, môn điền kinh chính thức bước vào các cuộc tranh tài từ ngày 27.11 đến 1.12. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là một trong những gương mặt được chờ đợi ở các nội dung chạy trung bình và dài.

Chiến thắng ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật không chỉ mang về tấm HCV cho đoàn Bắc Ninh mà còn cho thấy phong độ bền bỉ của Nguyễn Thị Oanh sau nhiều năm chinh chiến tại các đấu trường lớn. Những bước chạy tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh của cô tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những VĐV xuất sắc nhất lịch sử điền kinh Việt Nam.