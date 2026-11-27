Ở các trận bán kết, các trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, không khí thi đấu sôi nổi và có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị. Các kiếm thủ đều thể hiện quyết tâm cao, chủ động triển khai lối đánh và tận dụng cơ hội để ghi điểm.

Màn so tài hấp dẫn trong trận chung kết đồng đội nữ kiếm chém

Ở cặp đấu thứ nhất, các vận động viên Hà Nội thi đấu ổn định, kiểm soát tốt thế trận để giành chiến thắng 45-29 trước Hải Phòng.

Trong khi đó, Quảng Ninh cũng thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Bắc Ninh với tỉ số 45-30.

Kết quả này giúp Hà Nội và Quảng Ninh giành quyền vào chung kết.

Bước vào trận chung kết, đoàn Hà Nội với các vận động viên Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Huyền và Phạm Thị Thu Hoài đã thể hiện quyết tâm cao cùng phong độ thi đấu ấn tượng.

Hà Nội giành HCV đồng đội nữ kiếm chém

Trước đối thủ Quảng Ninh gồm các vận động viên Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Trần Thị Yến, các kiếm thủ Hà Nội nhanh chóng thể hiện sự vượt trội, chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gia tăng cách biệt điểm số.

Với những đường kiếm chính xác và sự ổn định trong suốt trận đấu, đoàn Hà Nội áp đảo đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 45-14, qua đó giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém nữ.

Với phong độ vượt trội, đoàn Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 45-14 trước Quảng Ninh để giành tấm HCV. Đoàn Quảng Ninh về nhì với tấm HCB.

HCĐ thuộc về đoàn Bắc Ninh (Lê Thị Thu Hường, Lương Thúy Nga, Nguyễn Thị Vân Anh, Phương Ngọc Ánh) và Hải Phòng (Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Hương, Vũ Bùi An Hồng, Đỗ Thị Tâm).

Chứng kiến màn tranh tài của các vận động viên, trọng tài người Singapore Chua Wee Hong đánh giá, đấu kiếm Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về chất lượng vận động viên.

So với những năm trước, trình độ của các kiếm thủ được nâng lên, trong khi số lượng người tham gia ngày càng gia tăng. Sự phát triển này tạo điều kiện để các địa phương tăng cường cạnh tranh, thúc đẩy phong trào và nâng cao chất lượng chuyên môn của môn đấu kiếm.

Đề cập đến khả năng vươn tầm của các kiếm thủ Việt Nam, ông Chua Wee Hong nhận xét, các vận động viên trong nước có ưu thế về nền tảng thể lực.

Theo ông, việc thường xuyên được tham dự các giải đấu quốc tế sẽ giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản lĩnh thi đấu và từng bước thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh. Với những điều kiện đó, vận động viên Việt Nam có đủ tiềm năng để cạnh tranh ngang ngửa với các kiếm thủ hàng đầu châu Á.