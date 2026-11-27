Haaland cân nhắc rời Man City. Ảnh: Reuters.

Theo El Nacional, tiền đạo người Na Uy đang cân nhắc nghiêm túc khả năng tìm kiếm thử thách mới, trong đó Barcelona là lựa chọn đáng chú ý.

Những diễn biến gần đây tại sân Etihad được cho là một trong những nguyên nhân khiến Haaland phải suy nghĩ về tương lai. Trận hòa 2-2 trước Napoli tại Champions League hôm 25/11 tiếp tục phơi bày những vấn đề của Man City. Đội bóng của HLV Enzo Maresca hai lần bị dẫn trước và chỉ giành được một điểm nhờ bàn gỡ của Rayan Cherki ở những phút cuối.

Bản thân Haaland cũng trải qua trận đấu không như ý khi tiếp tục tịt ngòi. Man City hiện chỉ thắng một trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến áp lực ngày càng gia tăng.

Barcelona được cho là đang theo dõi tình hình của chân sút người Na Uy. HLV Hansi Flick có thể xem Haaland là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp hàng công, đồng thời tạo nên sự kết hợp đáng chú ý với Lamine Yamal.

Khả năng kiến tạo và đột phá của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha có thể bổ trợ cho sức mạnh, tốc độ cùng khả năng dứt điểm của Haaland. Đây là viễn cảnh đầy hứa hẹn đối với đội bóng xứ Catalonia.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Barcelona phải giải quyết bài toán tài chính, bởi Haaland đang là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Trong khi đó, Man City cũng chắc chắn không muốn mất chân sút chủ lực nếu chưa nhận được đề nghị phù hợp.

Haaland còn hợp đồng với Man City đến năm 2034. Hiện anh nhận mức thu nhập lên đến 525.000 bảng/tuần, cao nhất tại Premier League.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.