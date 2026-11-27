Theo kế hoạch, trận đấu chia tay Tevez sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2026 tại sân La Bombonera, sân nhà của Boca Juniors ở Buenos Aires (Argentina).

Sự kiện hứa hẹn quy tụ nhiều thế hệ danh thủ, trong đó đáng chú ý là Messi – người từng sát cánh cùng Tevez trong màu áo đội tuyển Argentina.

Hai cầu thủ từng có 47 lần thi đấu cùng nhau cho đội tuyển quốc gia, với tổng cộng 2.572 phút trên sân và đóng góp 10 pha kiến tạo.

Đặc biệt, họ từng là đồng đội tại World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi. Vì vậy, sự góp mặt của Messi mang ý nghĩa đặc biệt đối với Tevez cũng như người hâm mộ bóng đá Argentina.

Tevez và Messi. Ảnh: Reuters

Bên cạnh Messi, nhiều tên tuổi nổi tiếng khác cũng được nhắc đến trong danh sách khách mời, gồm Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon và Edwin van der Sar. Roberto Mancini và Carlos Bianchi được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt hai đội trong trận đấu.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ là khả năng Ronaldo xuất hiện bên cạnh Messi trong sự kiện này. Dù đã có gần hai thập kỷ cạnh tranh và thống trị bóng đá thế giới, hai siêu sao chưa từng khoác áo cùng một đội trong một trận đấu chính thức hoặc giao hữu.

Lần gần nhất cả hai cùng xuất hiện trên sân là trận giao hữu vào tháng 1/2023. Khi đó, Ronaldo đeo băng đội trưởng đội bóng kết hợp giữa các cầu thủ Al-Nassr và Al-Hilal, đối đầu với Paris Saint-Germain của Messi. Vì vậy, trận đấu tri ân Tevez có thể trở thành dịp đặc biệt để người hâm mộ một lần nữa chứng kiến hai huyền thoại bóng đá cùng góp mặt trong một sự kiện.

Lịch thi đấu của Al-Nassr là yếu tố quyết định

Ảnh: Getty Images

Theo TyC Sports, Tevez tiết lộ anh đã nghĩ đến việc mời Ronaldo tham dự trận đấu chia tay và mong muốn ngôi sao người Bồ Đào Nha có mặt tại Buenos Aires. Tuy nhiên, lời mời này chưa đồng nghĩa với việc Ronaldo đã xác nhận tham gia.

Khả năng góp mặt của Ronaldo vẫn phụ thuộc vào lịch trình thi đấu và các cam kết với Al-Nassr. Nếu lịch thi đấu của đội bóng Saudi Arabia trùng với thời điểm diễn ra sự kiện, Ronaldo có thể không thể thu xếp chuyến đi đến Argentina.

Như vậy, trong khi Messi đã xác nhận tham dự, sự hiện diện của Ronaldo vẫn là dấu hỏi lớn. Nếu cả hai cùng góp mặt, trận đấu chia tay Carlos Tevez không chỉ là dịp tôn vinh sự nghiệp của cựu tiền đạo Argentina mà còn có thể trở thành một trong những cuộc hội ngộ đáng chú ý nhất của các huyền thoại bóng đá thế giới.