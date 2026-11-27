Hà Nội giành cú đúp HCV cá nhân môn Golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc
Ngày thi đấu thứ 3 Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ở nội dung nam, Nguyễn Tuấn Anh có màn bứt phá ngoạn mục trong ngày chung kết, giúp anh bảo vệ chức vô địch năm thứ hai liên tiếp. Ở nội dung nữ, Lê Chúc An tiếp tục thể hiện sự ổn định và bản lĩnh khi giành chức vô địch quốc gia thứ tư liên tiếp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-gianh-cu-dup-hcv-ca-nhan-mon-golf-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-246261127123341163.htm