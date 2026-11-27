Sau thất bại nặng nề 0-8 trước U17 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng H, U17 Fiji chính thức rời giải với 3 trận toàn thua, không ghi nổi một bàn thắng nào và để thủng lưới tới 29 lần. Hiệu số -29 đã xô đổ kỷ lục tệ nhất lịch sử U17 World Cup vốn thuộc về U17 New Caledonia hồi năm 2023 (hiệu số -24). Người hâm mộ không khỏi giật mình trước sự chênh lệch quá lớn tại sân chơi trẻ.