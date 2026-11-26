Liverpool thắng dễ Club Brugge trên sân khách. Ảnh: EPA/OLIVIER MATTHYS

Chạm trán nhau lần đầu tiên kể từ trận chung kết Cúp C1 năm 1978, cả Liverpool và Club Brugge bước vào cuộc đối đầu tại sân Jan Breydelstadion, diễn ra vào rạng sáng 26/11 theo giờ Việt Nam với tâm thế trái ngược.

Trong khi đội bóng nước Bỉ duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng qua 14 trận liên tiếp, đoàn quân của Andoni Iraola lại khao khát tìm lại niềm vui sau trận thua 2-3 Fenerbahce.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thực hiện tới năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Manchester United cách đây ít ngày, nổi bật là quyết định để trung vệ Virgil van Dijk ngồi dự bị và trao băng thủ quân cho Dominik Szoboszlai.

Bất chấp việc thiếu vắng chốt chặn dày dạn kinh nghiệm ở trung tâm hàng thủ, cặp trung vệ Ronald Araujo và Jeremy Jacquet vẫn giúp đội khách nhập cuộc đầy chủ động. Sức ép liên tục từ đại diện Ngoại hạng Anh sớm khiến hệ thống phòng ngự chủ nhà bộc lộ sự lúng túng khi triển khai bóng từ phần sân nhà.

Bước ngoặt xuất hiện ngay từ sai lầm tai hại của thủ thành Yann Sommer với đường chuyền thẳng vào chân Bradley Barcola bên cánh trái. Tiền đạo người Pháp lập tức đẩy bóng cho Dominik Szoboszlai băng lên trước khi tiền vệ người Hungary căng ngang dọn cỗ để Alexander Isak đệm bóng cận thành mở tỷ số ở phút 13.

Bị giội gáo nước lạnh, Club Brugge vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp tạo sóng gió về phía khung thành đối phương. May mắn cho đội khách khi Dominik Szoboszlai kịp thời đánh đầu giải nguy sau cú dứt điểm của Nicolo Tresoldi, trước lúc Alisson Becker hóa giải thành công pha đánh đầu từ Felix Lemarechal.

Quãng thời gian cuối hiệp một chứng kiến thế trận giằng co quyết liệt cùng sự năng nổ của tài năng trẻ Trey Nyoni ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, niềm vui dẫn bàn của "The Kop" phần nào kém trọn vẹn khi Victor Munoz dính chấn thương sau pha va chạm với Jorne Spileers và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Rio Ngumoha. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế tối thiểu nghiêng về phía đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp hai, đội chủ sân Jan Breydelstadion đẩy cao đội hình kiểm soát bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những tình huống lên bóng tốc độ từ Carlos Forbs và Hans Vanaken liên tục đặt hàng phòng ngự áo đỏ vào trạng thái báo động.

Ở phía đối diện, thủ môn Yann Sommer cũng có tình huống phản xạ xuất sắc để từ chối cú sút cận thành của Dominik Szoboszlai sau pha phối hợp mượt mà giữa Florian Wirtz và Alexander Isak.

Nhận thấy đội nhà bắt đầu đánh mất quyền kiểm soát tuyến giữa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lập tức tung bộ đôi trụ cột Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister vào sân.

Chính sự xuất hiện kịp thời của những ngôi sao kinh nghiệm cùng màn trình diễn chói sáng từ Alisson Becker đã giúp khung thành đội khách đứng vững. Thủ thành người Brazil xuất sắc bay người cản phá cú sút hiểm hóc của Lemarechal và làm nản lòng Tresoldi ở những pha đối mặt quyết định.

Khi chủ nhà mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, đòn hồi mã thương của đại diện nước Anh đã chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ. Từ pha bứt tốc bên hành lang phải, Rio Ngumoha tung đường kiến tạo chuẩn xác để Florian Wirtz thực hiện cú cứa lòng mẫu mực từ khoảng cách 20 mét.

Bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc, chạm cả hai cột dọc trước khi nằm gọn trong lưới khiến thủ môn Sommer hoàn toàn bất lực, nhân đôi cách biệt cho Liverpool ở phút 79.

Chưa dừng lại ở đó, phút 82, Alisson Becker còn ghi dấu ấn đậm nét bằng đường phát bóng dài vượt tuyến chuẩn xác cho Isak thoát xuống. Anh tỳ đè loại bỏ Brandon Mechele rồi thực hiện pha lốp bóng tinh tế qua đầu người gác đền đối phương, ấn định chiến thắng 3-0 giòn giã.

Liverpool không gặp nhiều khó khăn trên đất Bỉ. Ảnh: EPA/OLIVIER MATTHYS

Tỷ số cách biệt phần nào khắc nghiệt với những nỗ lực tấn công của Club Brugge, nhưng chiến thắng cho "The Kop" hoàn toàn xứng đáng nhờ bản lĩnh của các ngôi sao lớn.

Kết quả thuận lợi trên đất Bỉ tạo bước chạy đà tâm lý hoàn hảo cho thầy trò Andoni Iraola trước thềm trận derby vùng Merseyside gặp Everton vào 19h ngày 29/11 theo giờ Việt Nam.

Kết quả chung cuộc: Club Brugge 0-3 Liverpool

Cầu thủ ghi bàn:

Liverpool: Alexander Isak (13', 83'), Florian Wirtz (79')