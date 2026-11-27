Nam Định đang có phong độ ấn tượng tại V.League mùa này. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành được 19 điểm, ghi 18 bàn thắng và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng thành Nam vừa đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở vòng 8, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng lên con số 5 trận liên tiếp.

Hàng công tiếp tục là điểm mạnh của Nam Định khi đội bóng sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng. Tuy nhiên, ở cuộc tiếp đón CAHN, đội chủ sân Thiên Trường sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Nam Định đã từng để thua CAHN trong ba lần gặp nhau mùa giải 2025/26. Ảnh: VPF

Ở phía đối diện, CAHN đang có 14 điểm và nằm trong top 4. Đội bóng của HLV Mano Polking vừa tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League sau khi đánh bại Công an TP.HCM. Đặc biệt, tối 24/11, CAHN tạo dấu ấn lớn tại AFC Champions League Elite khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng trước đại diện rất mạnh của Nhật Bản là cú hích tinh thần quan trọng đối với đội bóng ngành công an trước chuyến làm khách tại Thiên Trường. Tuy nhiên, CAHN sẽ phải đối mặt với bài toán thể lực khi chỉ có khoảng 3 ngày nghỉ giữa hai trận đấu. Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng không có sự phục vụ của trung vệ Adou Minh do án treo giò cũng như thủ môn Nguyễn Filip bỏ ngỏ khả năng ra sân trong chuyến làm khách đầy thử thách tại Thiên Trường.

Dẫu vậy, CAHN vẫn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng như Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Stefan Mauk và Alan Grafite. Trên hàng công, Brayan Perea đang là cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng vào lưới Vissel Kobe.

Xét về lịch sử đối đầu, CAHN đang chiếm ưu thế trước Nam Định. Trong 9 lần chạm trán gần nhất tại V.League, đội bóng ngành công an giành 6 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 lần. Chiến thắng gần nhất của Nam Định đã diễn ra ở mùa giải 2024.

Trận đấu trên sân Thiên Trường tối nay hứa hẹn sẽ diễn ra đầy hấp dẫn và có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đua vô địch V.League 2026/27.

Đội hình dự kiến

Nam Định: Nguyên Mạnh; Văn Tới, Tyler Crawford, Felix Eboa, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel.

CAHN: Y Eli Nie; Văn Hậu, Quang Vinh Pendant, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long, Hoàng Văn Toản, Quang Hải, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Brayan Perea.

Lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của Nam Định

Phong độ của CAHN

Thành tích đối đầu giữa hai đội