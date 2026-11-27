Cách đây 1 tuần, vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 chứng kiến không ít bất ngờ. Cả 3 đội đầu bảng đều không thắng nhưng tập thể hưởng lợi nhất là Arsenal (28 điểm).

Dù chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Newcastle, đoàn quân dưới trướng HLV Mikel Arteta vẫn vững vàng trên ngôi đầu, gia tăng cách biệt với đối thủ bám đuổi gần nhất, Brighton, lên thành 6 điểm.

Giữa tuần qua, "Pháo thủ" thành London tiếp tục trải qua thêm một trận hòa nữa ở cuộc đón tiếp Borussia Dortmund trong khuôn khổ lượt 5 chặng phân hạng Champions League. Thành tích có dấu hiệu chững lại song đội chủ sân Emirates có lẽ không quá lo lắng trước trận đại chiến "Super Sunday" vòng 12.

Bởi bên phần sân đối diện, Man City (22 điểm) thậm chí còn thể hiện bộ mặt đáng thất vọng hơn. 7 lần ra sân gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Enzo Maresca mới thắng 1, hòa 3 và thua 3 (chỉ tính trong 90 phút). Trong đó, việc chỉ đút túi vỏn vẹn 1 điểm suốt 4 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh khiến đại gia thành Manchester tụt lại khá xa trên đường đua vô địch.

Nếu tiếp tục trắng tay rời London, Man City chẳng khác nào sớm giương cờ trắng. Ngược lại, có thêm 3 điểm trước đối thủ nguy hiểm nhất càng giúp Arsenal thêm vững vàng trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nhưng trước khi trận cầu tâm điểm trên sân Emirates khởi tranh, vòng 12 vẫn còn rất nhiều cặp đấu đáng chú ý khác. Đơn cử như derby vùng Merseyside giữa Everton (16 điểm) và Liverpool (21 điểm).

Điểm tựa sân nhà hứa hẹn giúp thầy trò HLV David Moyes sẵn sàng chặn đứng đà thăng tiến của đối thủ cùng thành phố. 7 lần đón khách từ đầu mùa, đội chủ sân Hill Dickinson mới thua 1, hòa 1 và thắng tới 5.

Dù mang theo hàng trang chuỗi 3 chiến thắng ấn tượng gần đây, Liverpool có lẽ vẫn cảm thấy lo lắng bởi mới thắng 2 trong 9 lần gần đây viếng thăm sào huyệt của kình địch láng giềng.

Bước thăng tiến của Brighton (22 điểm) đã bị chặn đứng bởi thất bại bất ngờ 0-2 trên sân tân binh Hull City. Cuối tuần này, HLV Fabian Hurzeler cùng các học trò có cơ hội lấy lại sĩ khí trong cuộc đón tiếp Newcastle (13 điểm), tập thể thua 3, hòa 2 và chỉ thắng 1 ở 6 vòng đấu gần nhất.

Sau khởi đầu chật vật, Tottenham (15 điểm) đang dần ổn định dưới triều đại tân HLV Roberto de Zerbi. Spurs sẽ có cơ hội lần đầu vươn lên nửa trên BXH nếu vượt qua chủ nhà Sunderland (9 điểm).

Đều khởi đầu mùa giải năm nay cùng bầu không khí hứng khởi và nhận được không ít kỳ vọng. Song bộ đôi ông lớn, Chelsea (16 điểm) và Man United (8 điểm) lúc này lại mang đến nhiều hơn nỗi thất vọng, đặc biệt bộ mặt thảm hại của "Quỷ đỏ".

Vị trí áp chót sau 11 vòng đấu chẳng khác nào sự sỉ nhục dành cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất kỷ nguyên Premier League. Thay vì cạnh tranh những vị trí trên nhóm đầu, đội chủ sân Old Trafford lại phải đối diện cuộc chiến trụ hạng.

Sau thảm bại 0-4 tại Anfield một tuần trước, tân HLV Mauricio Pochettino sẽ có cơ hội giành chiến thắng đầu tay khi Man United đón tiếp Brentford (17 điểm), tập thể đã trắng tay ở cả 2 chuyến xa nhà vừa qua.

Trước đó trong trận sớm nhất vòng, Chelsea không dễ hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong bối cảnh chủ nhà Nottingham (9 điểm) cũng đang rất khát điểm nhằm trốn chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27