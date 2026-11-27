VĐV Nguyễn Hồng Thái và Lê Thị Lan Anh (Đoàn Thái Nguyên) giành HCV ở nội dung đua thuyền Canoeing 200m đôi nữ.

Đoàn Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã giành được 26 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, gồm 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Trong đó, đua thuyền đang là môn thi đấu nổi bật nhất, đóng góp 5 Huy chương Vàng, chiếm hơn một nửa tổng số Huy chương Vàng của đoàn. Môn Kickboxing giành 2 Huy chương Vàng; các môn Muay và kéo co mỗi môn giành 1 Huy chương Vàng.

Với kết quả này, Đoàn Thể thao Thái Nguyên đã hoàn thành 43% mục tiêu 61 huy chương các loại, trong đó đạt 45% chỉ tiêu Huy chương Vàng. Đáng chú ý, 5 môn đã kết thúc thi đấu giành được 17 huy chương, vượt 4 huy chương so với chỉ tiêu đề ra.

Hai vận động viên Dương Văn Kiên và Lý Tự Trọng đã có một ngày thi đấu nỗ lực và thành công.

Trong tổng số 23 môn và phân môn đăng ký thi đấu tại Đại hội, hiện còn 18 môn, phân môn chưa kết thúc, trong đó 14 môn, phân môn đang diễn ra và 4 chưa bước vào tranh tài.

Nhiều môn thể thao thế mạnh của Thái Nguyên vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương như đua thuyền, Jujitsu, vật, võ cổ truyền, võ thuật tổng hợp, Wushu, đẩy gậy và cử tạ.

Theo kế hoạch, các môn chưa kết thúc thi đấu vẫn còn dư địa giành thêm 39 huy chương, trong khi đoàn cần thêm 35 huy chương để hoàn thành mục tiêu chung.

Với những kết quả đã đạt được cùng triển vọng từ các môn thể thao thế mạnh, mục tiêu giành 61 huy chương các loại của Đoàn Thể thao Thái Nguyên tại Đại hội lần này vẫn có cơ sở để hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra nếu các vận động viên phát huy tốt năng lực và phong độ thi đấu.