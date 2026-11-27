Nhận định trước trận Nottingham vs Chelsea

Vòng 12 Premier League 2026/27 mở màn bằng cuộc đối đầu của hai đội bóng cùng đang trong những nỗi lo trĩu nặng. Chủ nhà Nottingham đứng thứ 17 với 9 điểm sau 11 trận, chỉ hơn Sunderland ở vị trí thứ 18 nhờ hiệu số bàn thắng bại. Họ hơn Man Utd ở vị trí thứ 19 đúng 1 điểm và hơn đội cuối bảng Crystal Palace 2 điểm. Nói cách khác, chỉ một vòng đấu tệ hại cũng đủ đẩy đội bóng của HLV Oliver Glasner vào nhóm xuống hạng.

Nottingham vừa nếm trái đắng ở vòng trước, khi họ để thua Bournemouth 0-2 trên sân khách. Thất bại ấy xảy ra ngay sau chiến thắng gây sốc 3-1 trước Man City hôm 7/11, với cú đúp của Liam Delap. Đó mới chỉ là chiến thắng thứ hai của Nottingham ở Premier League mùa này, và việc trắng tay trước Bournemouth cho thấy đội bóng của Glasner chưa thể biến những cú hích hiếm hoi thành bước đệm để đi lên.

Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea của HLV Xabi Alonso còn có lý do để lo lắng hơn. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa bị Leeds đè bẹp tới 4-1 ở vòng 11 dù họ chính là những người mở tỷ số nhờ công của Emmanuel Emegha. Trận thua đó được xem là màn trình diễn tệ nhất của Chelsea kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản đội bóng này.

Trước đó ít ngày, Chelsea cũng đã thua Sunderland 0-1 ngay trên sân khách. Nếu thua tiếp, đội bóng thành London sẽ nhận trận thua thứ ba liên tiếp và lún sâu vào khủng hoảng. Chelsea hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm, kém Liverpool ở vị trí thứ 4 tới 5 điểm, nhưng chỉ hơn các đội xếp sau tới vị trí thứ 13 Newcastle một khoảng cách rất mỏng. Một thất bại nữa có thể đẩy họ xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Trong bối cảnh như thế, với cả Chelsea cũng như Nottingham, đây sẽ là cuộc đọ sức mà không ai được phép thua. Trận đấu này còn có một chi tiết đáng chú ý ở khu vực kỹ thuật. Glasner và Alonso sẽ đối đầu nhau lần thứ 3, và lần đầu tiên sau gần 4 năm. Hai nhà cầm quân này từng chạm trán ở Bundesliga, khi Frankfurt của Glasner đại thắng 5-1 trước Leverkusen của Alonso. Nhưng sau đó nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phục thù bằng chiến thắng 3-1 ở lượt về.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham vs Chelsea

Vấn đề lớn nhất của Nottingham là khả năng ghi bàn. Họ mới ghi 9 bàn sau 11 vòng, chỉ hơn mỗi Sunderland, và đã 6 lần trắng tay. Đặc biệt trên sân nhà, các học trò của HLV Glasner chỉ thắng đúng 1 trong 5 trận và chỉ ghi 3 bàn, toàn bộ đều đến trong trận thắng Man City.

Chelsea (áo đen) thường gặp khó trước các đối thủ giàu sức mạnh và chơi quyết liệt.

Ở chiều ngược lại, hàng công không phải là vấn đề quá lớn của Chelsea. Họ ghi 20 bàn sau 11 trận, thuộc Top 3 giải đấu về hiệu suất "nổ súng". Morgan Rogers và Joao Pedro cùng có 5 bàn cho đội bóng, nhưng Pedro đã vắng mặt vì chấn thương, và Chelsea kém sắc bén hơn hẳn kể từ khi anh nghỉ thi đấu. Rogers có 6 pha tham gia bàn thắng trong 10 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển, nên có lẽ trong chuyến làm khách này, anh sẽ là người gánh vác nhiều hy vọng ghi bàn nhất cho The Blues.

Điểm yếu của Chelsea nằm ở hàng thủ. Họ để thủng lưới 20 bàn, nhiều hơn Nottingham 5 bàn, và chỉ các đội mới lên hạng như Coventry hay Ipswich là để thủng lưới nhiều hơn Chelsea trong số những đội đang ở ngoài nhóm xuống hạng.

Những trận đấu gần đây cho thấy hàng phòng ngự của HLV Alonso gặp khó trước các tiền đạo có thể hình và khả năng tranh chấp tốt. Brian Brobbey từng gây nhiều khó khăn cho Chelsea trong trận gặp Sunderland, trước khi Dominic Calvert-Lewin tiếp tục khiến hàng thủ đội bóng thành London chao đảo khi đối đầu Leeds. Với thể hình cao lớn, Delap là mối đe dọa đáng kể. Anh lại là cựu cầu thủ Chelsea, nên sẽ càng có thêm động lực để chứng tỏ bản thân

Khi đi xa, Chelsea cũng không có phong độ tốt. Họ mới chỉ có 6 điểm và đã thua 3 trận trên sân khách, trong khi chiến thắng gần nhất là trận thắng Everton 2-0 hồi giữa tháng 10. Dù vậy, lịch sử đối đầu lại nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 3, Nottingham thắng 1 và hòa 1.

Đội bóng thành London cũng thắng cả 3 chuyến làm khách gần nhất tại City Ground, bao gồm chiến thắng 3-0 ở mùa trước. Chelsea còn ghi bàn trong cả 5 lần gần nhất hành quân đến sân Nottingham. Nhưng lần gần nhất hai đội gặp nhau, hồi tháng 5/2026, Nottingham đã thắng 3-1 ngay trên sân Stamford Bridge.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Chelsea

Nottingham tiếp tục thiếu Nicolo Savona vì chấn thương đầu gối, nhưng Daniel Munoz sẵn sàng ra sân ở cánh phải. Tiền vệ Nicolas Dominguez cũng vắng mặt do chấn thương cơ, nên Xaver Schlager và James McAtee nhiều khả năng đá cặp ở giữa sân. Tin vui là Callum Hudson-Odoi, cựu cầu thủ Chelsea, đã trở lại tập luyện và có thể là phương án từ băng ghế dự bị. Phía trên, Morgan Gibbs-White và Dan Ndoye sẽ hỗ trợ cho Delap.

Làm khách của Nottingham, Chelsea (áo xanh) nhiều khả năng sẽ tiếp tục không thắng.

Chelsea thì có nhiều nỗi lo hơn. Moises Caicedo phải rời sân sớm trong trận gặp Leeds vì vấn đề ở lưng nên còn nghi ngờ, còn Jamie Gittens mới trở lại tập luyện nên chưa đạt thể trạng tốt nhất. Joao Pedro vẫn nghỉ vì chấn thương đùi, nên Emegha tiếp tục đá cắm, với Pedro Neto, Cole Palmer và Rogers ở phía sau.

Hàng thủ mới là nơi Chelsea thiếu người nhất. Reece James bị chấn thương đầu gối, Jorrel Hato nghỉ vì vấn đề ở lưng và Maxence Lacroix đang hồi phục chấn thương gân kheo. Do đó, Wesley Fofana và Levi Colwill sẽ là cặp trung vệ, còn Josh Acheampong và Pep Chavarria đá hai cánh. Một hàng thủ chắp vá như vậy sẽ phải đối mặt với Delap đúng ở thời điểm không thích hợp nhất. Bối cảnh ấy chỉ vẽ nên bức tranh ảm đạm cho Chelsea trong chuyến làm khách này mà thôi.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Chelsea Nottingham: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Henderson, Lavia; Neto, Palmer, Rogers; Emegha

Dự đoán tỷ số: Nottingham 1 - 1 Chelsea