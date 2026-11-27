Chênh lệch trình độ, U17 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước U17 Mali. Ảnh: VFF

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, tốc độ và thể lực, U17 Việt Nam nhập cuộc với đấu pháp phòng ngự phản công. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland chủ động duy trì đội hình thấp, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ Mali.

Lối chơi này giúp U17 Việt Nam đứng vững trong những phút đầu trận. Thậm chí, đội bóng áo đỏ còn có cơ hội vượt lên dẫn trước ở phút 27. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Mali, Đại Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng lại xử lý thiếu quyết đoán, bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số đáng tiếc.

Không thể tận dụng cơ hội, U17 Việt Nam phải chịu sức ép ngày càng lớn từ đối thủ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức tốt đã giúp đội bóng áo đỏ bảo toàn tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu kiên cường. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, U17 Mali gia tăng sức ép và đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 51, thủ môn Xuân Hòa có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm của Keita trong tình huống đối mặt. Dù vậy, sức ép liên tục của đại diện châu Phi cuối cùng cũng được cụ thể hóa.

Phút 57, Sacko thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Keita thoát xuống, dứt điểm chính xác, đưa U17 Mali vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua buộc U17 Việt Nam phải điều chỉnh lối chơi, đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng tranh chấp và tốc độ của đối phương.

Đến phút 82, từ pha phối hợp bên cánh trái, Koita có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Mali.

Với kết quả này, U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 1 điểm, hiệu số bàn thắng bại -3 và chính thức dừng bước tại U17 World Cup 2026. Dù không thể giành quyền đi tiếp, hành trình lần đầu góp mặt ở đấu trường thế giới vẫn mang đến nhiều trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng tại giải đấu, cho thấy khả năng cạnh tranh và tinh thần thi đấu đáng khích lệ. Đây sẽ là hành trang quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.