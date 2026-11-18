Lực lượng Công an trao trả tài sản cho anh Ân.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại giao lộ Nguyễn Sinh Sắc-Tốt Động (phường Hòa Khánh) vào tối 15-11, lực lượng Trạm CSGT Hòa Hiệp phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe mô-tô BKS 92M1-297.94 nên tiến hành kiểm tra thì 3 nam thanh niên bỏ phương tiện, rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, Tổ CSGT xác định chiếc xe trên là tài sản của anh Bùi Xuân Ân (1975, trú xã Thạnh Bình, Đà Nẵng), bị mất trộm vào rạng sáng 14-11-2026 tại phường Hòa Khánh và đã có trình báo vụ việc với Công an phường Hòa Khánh.

PHƯƠNG KIẾM

Công an xã Thăng Bình tiếp nhận tài sản do anh Quang giao nộp.

* Sáng 17-11, anh Nguyễn Đình Quang (2000, trú thôn Quý Mỹ, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 túi xách có tiền mặt và một số vật dụng cá nhân liền đem đến Công an xã Thăng Bình giao nộp để xác minh, trả cho chủ sở hữu. Công an xã đề nghị người dân là chủ sở hữu của tài sản hoặc ai biết thông tin về người làm rơi tài sản trên, vui lòng đến trụ sở Công an xã Thăng Bình (số 70- Nguyễn Thuật, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) để làm thủ tục nhận lại theo quy định.