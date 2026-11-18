Đây là hoạt động nằm trong đợt thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật “đường phố” liên quan đến thanh thiếu niên và xử lý tình trạng kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, kích động bạo lực trên địa bàn thành phố.

Công an phường An Khê kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại các cơ sở có khoảng hơn 243 mặt hàng đồ chơi mang hình dạng kiếm, súng, súng bắn đạn xốp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị tang vật vi phạm ước tính khoảng 10 triệu đồng. Công an phường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Công an phường An Khê khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các loại đồ chơi có hình dạng vũ khí, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và an toàn của trẻ em.

PHƯƠNG KIẾM