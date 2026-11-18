Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 8h ngày 16/11, anh Nguyễn Đình Quang (SN 2000, trú tại thôn Quý Mỹ, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) trong lúc di chuyển trên tuyến đường bê tông thuộc thôn Quý Mỹ đã phát hiện một túi xách bị đánh rơi. Kiểm tra bên trong, anh Quang phát hiện có 17,2 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân.

Ngay sau đó, anh Quang đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Thăng Bình trình báo và bàn giao, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh mất.

Công an trao trả tài sản cho bà Trần Thị Yến. Ảnh: CA.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Thăng Bình nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời đăng tải thông tin trên Fanpage của đơn vị để tìm chủ sở hữu.

Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định người đánh rơi túi xách là bà Trần Thị Yến (SN 1955, trú tại thôn Bình Quang, xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng).

Đến 16h ngày 17/11, Công an xã Thăng Bình đã hoàn tất các thủ tục và trao trả nguyên vẹn 17,2 triệu đồng cùng những vật dụng cá nhân cho bà Yến.

Anh Nguyễn Đình Quang giao nộp chiếc túi cho công an. Ảnh: CA.↵

Nhận lại tài sản, bà Yến không giấu được xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Đình Quang và lực lượng Công an xã Thăng Bình vì đã tận tình hỗ trợ.

Hành động đẹp của anh Quang không chỉ thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.