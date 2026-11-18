Sáng 18.11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lê Văn S. (SN 1995, trú tại TP Quảng Ninh) và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2022, Lê Văn S. được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website “ophim17.cc” với mức thù lao từ 100-150 triệu đồng/tháng. S. tiếp tục thuê 6 người tại nhiều địa phương, phân công thực hiện các công đoạn từ thu thập phim, dịch phụ đề đến đưa dữ liệu lên hệ thống.

Bị can Lê Văn S. và Nguyễn Trường G.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã xây dựng kho dữ liệu với hơn 35.000 bộ phim, tương ứng hơn 420.000 tệp dữ liệu thuộc nhiều thể loại, quốc gia. Ngoài cung cấp phim trực tuyến, website còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán trái phép. Tổng số tiền nhóm đối tượng trong nước nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống là hơn 6 tỉ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vô hiệu hóa website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ, chấm dứt hoạt động đăng tải, cung cấp phim trái phép.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.