Seungri lên tiếng

Ngày 28/10, tờ Edaily đưa tin Seungri - cựu thành viên nhóm BigBang - xác nhận đã kết hôn. Vợ anh đang mang thai và dự kiến ​​sinh con vào đầu năm sau. Cựu ca sĩ nói thêm vợ chồng anh chưa có ý định tổ chức lễ cưới. Hiện tại, họ tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe cho em bé.

Trước thông tin cả hai có con trước khi kết hôn, Seungri phủ nhận. Seungri nói với Ilgan Sports rằng "vì đó là vấn đề cá nhân, nên cảm thấy khó khăn khi nói chi tiết", nhưng khẳng định họ là vợ chồng hợp pháp về mặt pháp lý.

Seungri chia sẻ thêm anh cảm thấy "trách nhiệm nặng nề hơn", "sẽ suy ngẫm sâu sắc về những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ, thể hiện hình ảnh thay đổi".

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seungri có con với bạn gái không phải người nổi tiếng. Nửa kia của cựu thành viên BigBang khoảng 20 tuổi.

Seungri sinh năm 1990, ra mắt cùng Big Bang vào năm 2006. Sau đó, họ nổi tiếng nhờ nhiều ca khúc như Haru Haru, Lies, Bang Bang Bang, Fantastic Baby... Anh rời nhóm và tuyên bố giải nghệ sau khi vướng bê bối Burning Sun năm 2019. Tới 2022, anh nhận mức án 18 tháng tù vì nhiều tội danh khác nhau. Gần một năm sau đó, anh hoàn thành án phạt và được trả tự do.

Seungri đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Ảnh: News1.

Cuối tháng 8, một người đàn ông 30 tuổi (tạm gọi là A) đâm đơn kiện Seungri với cáo buộc hành hung, đe dọa và giam giữ. Theo người này, sự việc xảy ra vào 8/8 tại một nhà hàng ở Gangnam. Người này còn cho biết Seungri và nhóm bạn chặn lối đi không cho anh ra ngoài. Thậm chí, Seungri cầm chai soju đe dọa và nói những lời liên quan đến xã hội đen, thậm chí đe dọa A.

Sau đó, Seungri phủ nhận cáo buộc của đối phương. Seungri giải thích khi anh và nhóm bạn đang dùng bữa, A tiến tới bàn của anh và liên tục nói chuyện công việc, đề xuất việc hợp tác kinh doanh. Seungri và nhóm bạn đề nghị A ra về nhưng người này vẫn nán lại. Dẫn tới, Seungri cầm chai rượu để thể hiện thái độ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, anh khẳng định chưa từng vung chai hoặc có hành động tiếp xúc cơ thể với A. Anh cũng phủ nhận việc đưa ra những lời đe dọa.

Ngày 24/9, tờ Edaily đưa tin đoạn CCTV ghi lại vụ xô xát. CCTV cho thấy người đàn ông 30 tuổi ngồi tại bàn trong khi Seungri cùng hai người khác đứng xung quanh. Có thời điểm Seungri cầm một chai soju trên bàn, đưa tay về phía người đối diện. Những người đi cùng lập tức tìm cách ngăn anh.