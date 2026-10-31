Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng carton trước cổng nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 31/10, UBND phường Bắc An Phụ (TP Hải Phòng) thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 5h ngày 5/10, người dân phát hiện một thùng carton đặt trước cổng nhà bà Trần Thị Bình, tại tổ dân phố Hán Xuyên, phường Bắc An Phụ. Bên trong có bé gái khoảng 2 tháng tuổi, nặng chừng 4kg. Bên cạnh cháu bé là một số quần áo sơ sinh, sữa và tờ giấy viết tay ghi ngày sinh 25/7/2026.

Chính quyền phường Bắc An Phụ phát thông báo tìm thân nhân bé gái. (Ảnh: Phường Bắc An Phụ)

Ngoài những vật dụng trên, không có giấy chứng sinh hay bất kỳ thông tin nào khác giúp xác định danh tính, cha mẹ đẻ của cháu bé.

Ngày 13/10, bà Bình trình báo sự việc với Công an phường Bắc An Phụ. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường phối hợp với lực lượng công an, trạm y tế, bộ phận tư pháp, tổ trưởng tổ dân phố Hán Xuyên và gia đình người phát hiện cháu bé lập biên bản ghi nhận sự việc.

Trong thời gian xác minh, chính quyền địa phương tạm giao bé gái cho gia đình bà Bình chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND phường Bắc An Phụ thông báo, đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân cháu bé liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục đón cháu về chăm sóc.

Thông báo được niêm yết công khai trong 7 ngày, từ 31/10 đến hết 6/11, tại trụ sở UBND phường và các tổ dân phố; đồng thời phát trên hệ thống truyền thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường.

Sau thời hạn trên, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân, UBND phường Bắc An Phụ sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.